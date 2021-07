Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE sind seit über einem halben Jahr erhältlich. Wie schlagen sich die beiden Smartwatch-Aspiranten gegen die Neuzugänge unter den smarten Uhren und Fitness-Trackern? Die Stiftung Warentest fällt hierzu ein deutliches Urteil.

Apple Watch 6 Facts

In der zurückliegenden Ausgabe der des Hefts Heft der Stiftung Warentest (test-Magazin, Ausgabe 5/2021) nehmen die Produkt-Tester sich der aktuell im Markt verfügbaren Smartwatches an. Seit Ende November dominiert die Liste die Apple Watch Series 6. Konnten etwaige Neuzugänge wie die Huawei Watch Fit, die Oppo Watch oder die Withings Scanwatch daran etwas ändern?

Stiftung Warentest: Apple Watch Series 6 immer noch auf dem ersten Platz

Das Urteil fällt deutlich aus: Nein! Sämtliche Neuzugänge gehen in der Liste unter, die Huawei Watch Fit schneidet mit einer Bewertung von 2,9 (Befriedigend) noch am besten ab, eine Konkurrenz zur Apple Watch Series 6 ist sie aber nicht. Apples aktuelle Top-Smartwatch verteidigt den ersten Platz, ihre Benotung von 2,0 (Gut) bleibt die beste im Testfeld. Überhaupt, nur 6 von 54 Smartwatches und Fitness-Trackern bekommen am Ende eine gute Bewertung. Darunter neben der Apple Watch Series 6 auch die kleine „Schwester“, die Apple Watch SE – Platz 4 mit einer Benotung von 2,3.

Wer sich für eine Smartwatch interessiert, der sollte sich besser unser Video vor dem Kauf anschauen:

Die Apple Watch Series 6 setzt sich somit gegen eine ganze Armada von Garmin-Uhren (Fenix 6 Pro, Venu und Venu SQ Music) und ein Modell von Polar (Grit X) durch. Die bekommen zwar auch alle eine gute Bewertung, für Platz 1 reicht es aber nicht.

Bewertung im Detail angeschaut

Die Tester der Stiftung Warentest attestieren der Apple Watch Series 6 durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse. Kritik und Punktabzug gibt's am Ende nur für die Akkulaufzeit, die fehlende Gebrauchsanleitung und „Mängel“ in der Datenschutzerklärung. Wenn wir ehrlich sind: Die beiden letzten Punkte dürften für Nutzerinnern und Nutzer nahezu zu vernachlässigen sein.

Im Herbst erwarten wir dann schon die Apple Watch Series 7, die wohl so aussehen soll:

Kurz und gut: Auch nach vielen Monaten im Markt, ist die Apple Watch Series 6 für die Produkt-Tester noch immer unangefochten die beste Smartwatch, die man kaufen kann. Zu teuer (bei Amazon ab circa 384 Euro)? Die Apple Watch SE (bei Amazon ab 275 Euro) ist auch für die Stiftung Warentest dann noch immer eine im wahrsten Sinne des Wortes „gute“ Alternative.