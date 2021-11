Während sich die Atomkraft in Deutschland auf dem Rückzug befindet, lässt Bill Gates in den USA ein erstes eigenes Kraftwerk hochziehen. In Wyoming soll ein Natrium-Reaktor ein bestehendes Kohlekraftwerk ablösen. Auch erneuerbare Energien spielen eine Rolle.

Bill Gates Facts

Natrium-Reaktor: Bill Gates erstes Kraftwerk entsteht

Rund um Bill Gates ranken sich teils bizarre Verschwörungsmythen – wie ein vermeintlicher 5G-Impf-Chip – und ein neuer Bericht dürfte weiter Öl ins Feuer gießen. Als Vorstandsmitglied des Unternehmens Terrapower lässt Bill Gates in den USA ein erstes eigenes Atomkraftwerk errichten. Dort soll ein experimenteller Natrium-Reaktor für Energie sorgen.

Für das Atomkraftwerk wird ein in Schließung befindliches Kohlekraftwerk umgebaut, das sich im kleinen Ort Kemmerer im US-Bundesstaat Wyoming befindet. Das Projekt wird trotz des Vermögens von Bill Gates vom US-Energieministerium gefördert und soll insgesamt rund 160 Millionen Euro kosten. Geplant ist eine Spitzenleistung von 500 Megawatt bei einer durchschnittlichen Leistung von 345 Megawatt. Bis spätestens 2028 soll das Kraftwerk stehen und Energie liefern (Quelle: Terrapower).

Anders als in herkömmlichen Atomkraftwerken soll der Reaktor nicht mit Wasser, sondern mit dem namensgebenden Natrium gekühlt werden. Davon versprechen sich die Initiatoren, dass es zu keinen möglicherweise katastrophalen Verpuffungsschäden kommt. Frühere Versuche mit Natrium wurden in den USA bereits im Jahr 1994 eingestellt.

Im Video: So funktioniert der geplante Natrium-Reaktor.

Natrium-Reaktor im Detail: So funktioniert das Atomkraftwerk von Bill Gates

Atomkraftwerk mit erneuerbarer Unterstützung

Das geplante Kraftwerk soll in ein größeres System eingebettet werden, bei dem auch Windkraft und Solarenergie eine Rolle spielen. Liefern die erneuerbaren Energien alleine ausreichend Strom, dann wird die Leistung des Natrium-Reaktors automatisch heruntergefahren. Ein Teil der bereits produzierten Energie soll stattdessen in geschmolzenem Salz gespeichert werden, so der Plan.