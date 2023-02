2023 habt ihr die Gelegenheit, Björk live in Deutschland zu sehen. Zwei Tour-Termine wurden angekündigt. Der Ticketvorverkauf beginnt in Kürze. Wo gibt es die Tickets und wo spielt Björk 2023 in Deutschland? Der Vorverkauf für die zwei Deutschland-Termine beginnt heute, am Freitag, den 3. Februar.

Die Künstlerin ist bekannt für ihre ausgefallenen Bühnenshows. In diesem Jahr gibt es die erweiterte „Cornucopia“-Show zu sehen. Der Ticketvorverkauf läuft bereits seit Freitag, den 3. Februar, um 9:00 Uhr bei Eventim.

Björk kommt nach Deutschland: Hier gibt es ab Freitag Tickets

Das sind die Termine für die Björk-Tour 2023:

Dienstag, 23. November 2023: Hamburg, Barclays-Arena

Freitag, 24. November 2023: Leipzig, Quarterback-Immobilien-Arena

Die Preise liegen zwischen 73 Euro und 106 Euro. Stehplätze werden nicht angeboten. Für beide Termine gibt es ab Freitag, 9:00 Uhr Tickets bei Eventim. Zur Sicherheit solltet ihr euch bereits vorher einen Account bei dem Anbieter erstellen, falls ihr noch keinen habt. Anders als bei vielen anderen Veranstaltungen gibt es keinen exklusiven Pre-Sale bei Magenta Musik, Paypal Prio & Co.

Björk: Cornucopia-Tour 2023 mit 2 Deutschland-Terminen

Die „Cornucopia“-Show wurde bereits für das vorherige Album „UTOPIA“ aus dem Jahr 2017 konzipiert und in New York aufgeführt. Für die Tour 2023 soll sie überarbeitet und um Songs vom aktuellen Björk-Album Fossora (2022) ergänzt werden. Fans dürfen sich nicht nur auf die Lieder von Björk freuen, sondern eine imposante und aufregende Bühnenshow. Wer sich einen Eindruck von dem Geschehen auf der Bühne verschaffen will, findet bei YouTube einige Clips von früheren Shows.

Die isländische Künstlerin ist bekannt für ihre exzentrischen Auftritte und ihren Gesang. Auch wenn sie Musik abseits des Mainstreams macht, konnte sie über 20 Millionen Tonträger verkaufen.

In ein Genre lassen sich ihre Songs nicht stopfen. Stattdessen bekommt man einen experimentellen Mix aus Alternative Rock, Jazz, Folk, Hip-Hop und Punk zu hören. Auch klassische Elemente sind nicht zu überhören. Im November könnt ihr euch live auf der Bühne von den Künsten Björk Gudmundsdottir entführen lassen.

