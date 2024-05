Black Myth Wukong: Mein Lieblingsspiel 2024 macht mir eine Heidenangst

Mit Black Myth: Wukong erwartet RPG-Fans noch dieses Jahr ein echter Höhepunkt. Seit Jahren warten wir auf den neuen Hit, mit dem Nvidia vor einer gefühlten Ewigkeit die Grenzen der damals neuen Grafikkarten auslotete. Doch das Warten könnte sich lohnen: Einem Insider zufolge soll Black Myth gigantisch groß werden – so groß, dass mir schon der kalte Schweiß auf der Stirn steht.

Der Release von Black Myth: Wukong ist nur noch einige Monate entfernt. Inzwischen steht der Titel auch ganz oben auf Steams Wunschliste. Da ist es kein Wunder, dass nach dem jüngsten Trailer auch häufiger Leaks weitere Details zum kommenden RPG-Hit von Game Science verraten oder zumindest erwarten lassen.

Genau so einen ziemlich weitgehenden Infohappen hat der Leaker Lunatic Ignus jetzt fallen lassen:

Furchtbar konkret sind die Informationen nicht. Dafür lassen sie erahnen, dass euch bei Black Myth: Wukong ein der inzwischen wirklich langen Wartezeit mehr als angemessener Umfang erwartet:

Black Myth wird also riesig. Auch wenn über die Spielzeit noch nichts bekannt ist. Außerdem lässt Lunatic Ignus noch mehr oder weniger nebenbei fallen, dass sich Black Myth beim Schwierigkeitsgrad knapp unterhalb eines Souslike einreihen soll.

Vielversprechender Trailer zu Black Myth: Wukong:

Open-World-Titel haben zwar oft eine ausufernde Tendenz, aber für mich ist mit dem Leak zu 80 Bossen schon jetzt klar: Black Myth: Wukong wird für mich wohl eine unendliche Geschichte. Eine wunderschöne Open World frisst für mich beim Zocken allein schon Stunde um Stunde, ohne dass ich bei der Story großartig vorankomme. Spätestens Ghost of Tsushima hat mich gelehrt, dass ich auch einfach nur in einer schönen Welt von A nach B rennen und eine Sidequest nach der anderen erledigen kann, ohne mich zu langweilen.

Damit dürfte Black Myth: Wukong genau das Richtige für mich sein. Mein Problem: Irgendwann will ich ein Spiel auch abschließen und das dürfte bei der Fülle an Bossen und verschiedenen Enden eine echte Fleißaufgabe werden, die mir schon jetzt den Angstschweiß auf die Stirn treibt. An ein New Game + will ich da gar nicht denken.

Unmöglich wird es dank des etwas erträglicheren Schwierigkeitsgrads aber wohl nicht – immerhin! Trotz Sorge um die schiere Größe von Black Myth: Wukong bleibe ich also dabei: Kein anderes Game erwarte ich dieses Jahr so sehr!