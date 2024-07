Skyrim mit 3.000 Mods: So muss The Elder Scrolls 6 aussehen

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist jetzt bereits mehr als 12 Jahre alt. Der Rollenspiel-Hit ist dementsprechend schon etwas in die Jahre gekommen – trotz immer neuer Versionen von Bethesda. Mit 3.000 Mods sieht das PC-Spiel aber trotzdem umwerfend aus.

So gut sieht Skyrim mit 3.000 Mods aus

Die Modding-Community ist das schlagende Herz hinter dem langen Leben von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Selbst 12 Jahre nach dem Release zeigen die Fans jetzt noch, was sie aus dem legendären Rollenspiel herausholen können. Neben neuen Inhalten wird besonders an der Grafik herumgeschraubt.

Eine der umfangreichsten Fan-Sammlungen da draußen ist die Wunduniik Modlist. Mit über 3.100 Mods wird das Spiel komplett überarbeitet und sieht jetzt wirklich beeindruckend aus. Auf dem YouTube-Kanal Digital Dreams könnt ihr euch eine Wanderung durch Himmelsrand ansehen.

Die Reise beginnt im beschaulichen Weißlauf, in dem jetzt deutlich mehr Bäume stehen. Später wandert das Drachenblut noch durch einen Wald und durch die verschneiten Hügel des Königreichs der Nords. Auch viele der NPCs wurde ein neues Design verpasst.

Wenn ihr die Wunduniik Modlist selbst ausprobieren wollt, könnt ihr im Wunduniik Wiki vorbeischauen. Dort findet ihr auch eine genaue Installationsanleitung. Die Mods sind ausschließlich für die PC-Version von Skyrim verfügbar. Darüber hinaus benötigt ihr die Anniversary Edition des Spiels.

Die mehr als 3.000 Mods beinhalten allerdings nicht nur grafische Verbesserungen. Es werden neue NPCs und Monster hinzugefügt, es gibt mehr Orte zu entdecken und das Kampfsystem wird überarbeitet. Ihr spielt praktisch ein komplett neues Spiel (Quelle: Wunduniik Wiki).

Kann The Elder Scrolls 6 so gut aussehen?

Aktuell RPG-Fans auf Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6. Entwickler bei Bethesda können immerhin schon eine frühe Version des Spiels zocken. Doch wird TES 6 auch so gut aussehen wie Skyrim mit 3.000 Mods? Es würde die Reihe einen großen Schritt nach vorne bringen, aber der Publisher muss auch darauf achten, dass eure PC nicht sofort Feuer fangen, sobald ihr das Rollenspiel startet. Aktuell können Fans also nur warten und weiter Skyrim zocken.

Der erste Trailer für The Elder Scrolls 6 zeigt überhaupt kein Gameplay:

The Elder Scrolls 6: Erster Teaser von der E3 2018

