Bosch baut mittlerweile nicht nur den Antrieb und Akkus für E-Bikes, sondern auch zusätzliche Technologien, die das Fahren mit dem elektrifizierten Fahrrad sicher machen sollen. Das neue eBike ABS von Bosch erfüllt dabei zwei wichtige Funktionen.

Bosch mit neuem eBike ABS für Pedelecs

Pedelecs sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Verkaufszahlen steigen, die Unfälle damit aber auch. Bosch entwickelt schon seit vielen Jahren ABS-Systeme für verschiedenste Fahrzeuge. Mit diesem Wissen und der großen Erfahrung hat das Unternehmen jetzt ein neues eBike ABS vorgestellt. Statt einfach ein System für alle Einsatzgebiete anzubieten, hat Bosch verschiedene Versionen entwickelt:

ABS Cargo ist speziell für Cargo-Bikes gedacht, die große Lasten transportieren müssen und dabei trotzdem eine hohe Bremswirkung benötigen.

ABS Touring ist für typische City- und Trekking-Bikes gedacht, die mit unterschiedlichsten Untergründen klarkommen müssen.

ABS Allroad ist zusätzlich auch für leichtes Gelände gedacht. Hier könnten einfache Mountainbikes aber auch die neuartigen Gravel Bikes profitieren.

ABS Trail ist dann für das richtig harte und lose Gelände mit steilen Abfahren und uneinsehbaren Kurven, in denen man schnell reagieren muss.

Das eBike ABS von Bosch schaltet sich automatisch ein, sobald ihr in die Pedale tretet. Während der Fahrt reguliert das System den Bremsdruck der Vorderradbremse. Ihr müsst mit einem E-Bike mit ABS-System also keine Angst mehr haben, dass das Vorderrad bei einer Vollbremsung blockiert und ihr deswegen stürzt. Weiterhin verhindert das neue System, dass das Hinterrad bei starkem Bremsen abhebt und ihr euch überschlagt. Das ist eine der großen Gefahren, seitdem hydraulische Scheibenbremsen in Fahrrädern verbaut sind. Oft wird die volle Bremskraft wegen der Angst zu stürzen, nicht richtig ausgenutzt.

Wie das eBike ABS von Bosch im Einsatz funktioniert, könnt ihr im Video sehen:

So funktioniert das neue Bosch eBike ABS

Neue E-Bikes mit ABS bereits im Sommer

Bereist im Sommer 2022 werden erste Pedelecs mit dem neuen eBike ABS von Bosch verfügbar sein. Das Unternehmen hat noch keinen Preis für das System genannt. Man wird sich also die Preise im Detail anschauen müssen, wenn Fahrräder mit und ohne ABS angeboten werden.