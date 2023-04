Heute, am Samstag, den 15. April 2023, gibt es das nächste Box-Highlight. Der WBO-Interims-Champion Joe Joyce und Zhilei Zhang treffen aufeinander. Ihr könnt den Fight zwischen Joyce und Zhiang im Live-Stream mitverfolgen.

Wie schon den Fight von Anthony Joshua zu Beginn des Monats wird Bild Plus auch an diesem Wochenende wieder vom Box-Event berichten. Ihr benötigt ein Bild-Plus-Abonnement, um im Live-Stream beim Kampfabend einzuschalten (Mehr Infos zum Abonnement). Den Zugang gibt es entweder für 7,99 Euro für einen Monat oder für 1,99 Euro pro Monat, wenn ihr das Abonnement gleich für ein ganzes Jahr bucht. Die Übertragung startet um 20:00 Uhr. Im TV gibt es keine Übertragung vom Kampf zwischen Joyce und Zhang.

Boxen: Live-Übertragung bei Bild Plus heute mit Joe Joyce vs. Zhilei Zhang

Ihr könnt den Bild-Plus-Stream entweder am PC im Browser anschauen oder mit der entsprechenden App auf verschiedenen Geräten wie dem Android-Smartphone, iPhone, iPad oder dem Fire TV Stick streamen. Wenn ihr nach dem Boxkampf kein Interesse mehr an Bild Plus habt, müsst ihr das Abonnement beenden. Neben dem Live-Boxkampf bietet das Webangebot von Bild auch den Zugang zu verschiedenen Dokumentationen sowie Zusammenfassungen der Spiele aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga.

Neben dem Hauptkampf, bei dem es um die WBO-Interims-Weltmeisterschaft gehen wird, wird Bild Plus am Samstag weitere Matches vom Kampfabend zeigen. Diese Fights könnt ihr im Live-Stream verfolgen:

Hauptkampf, WBO Interims-Weltmeisterschaft: Joe Joyce vs. Zhilei Zhang

Mittelgewicht: Denzel Bentley vs. Kieran Smith

Leichtgewicht: Sam Noakes vs. Karthik Kumar

Frauen, Leichtgewicht: Mikaela Mayer vs. Christina Linardatou

Weltergewicht: Sonny Ali vs. Richard Helm

Schwergewicht: Moses Itouma vs. Kostiantyn Dovbyshchenko

Ausgetragen wird der Kampfabend in der „Copper Box Arena“ in London.

Joe Joyce vs. Zhilei Zhang: WBO-Interims-Titel-Match

Der Engländer Joe Joyce geht mit 15 Profi-Siegen bei 14 Knockouts in den Abend. Bislang musste er sich noch nicht geschlagen geben. Der Chinese Zhang hat in seiner Laufbahn bislang nur einmal verloren und konnte 24 Mal als Sieger aus dem Ring gehen.

Joyce geht heute als Favorit in den Kampf. Experten sehen ihn neben Oleksandr Usyk und Tyson Fury als derzeit stärksten Schwergewichts-Boxer weltweit. Zhiang will nach seiner jüngsten Niederlage gegen Filip Hrgovic allerdings zeigen, dass er Titel-Material ist und seine Chancen auf ein richtiges Titel-Match bewahren. Joyce hat den Interims-Titel im vergangenen September gegen Joseph Parker gewonnen. Das Titel-Match resultiert aus den beiden Kämpfen zwischen Joshua und Usky, dem geplatzten Kampf zwischen Usyk und Fury sowie verschiedenen Pflicht-Verteidigungen. Die WBO entschloss sich für einen Übergangstitel, da Usyk und Fury alle Schwergewichts-Titel halten.

Mit einem Sieg heute würde sich Joyce noch keinen direkten Platz in einem WM-Titelkampf sichern, sondern sich auf Position 3 in der Warteschlange schieben. Für Oleksandr Usyk steht noch eine WBA-Titel-Verteidigung aus, Gegner ist vermutlich Daniel Dubios. Beim IBF-Titel wartet Filip Hrgovic auf den Ukrainer. Lediglich bei einem Stall-internen Fight gegen Tyson Fury könnte Joyce direkt ins Titelgeschehen eingreifen.

Ab 20 Uhr könnt ihr live zu Joyce vs. Zhang im Live-Stream einschalten. Hier könnt ihr euch für das Bild-Plus-Abonnement anmelden. Der Zugang ist monatlich kündbar.

