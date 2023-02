Für Steam-Spieler hat diese Woche mehrere Highlights zu bieten. Gleich vier der Top-Wunschlistenplätze erscheinen in den nächsten Tagen. Euch erwartet eine bunte Mischung aus Shooter, Survival und Strategie.

Für PC-Spieler ist Steam inzwischen unverzichtbar geworden. Ihr könnt dort nicht nur unzählige Games kaufen, sondern euch auch die Hits vormerken, die bisher noch gar nicht erschienen sind. Die Seite SteamDB liefert hier ein Ranking mit den Top-Wunschlistenplätzen der Gamer. Diese Woche erscheinen gleich vier von ihnen (Quelle: Steam DB).

Atomic Heart

Auf dem neunten Platz des Wunschlisten-Rankings steht Atomic Heart. Der Shooter schickt euch in eine alternative Realität, in der Roboter und Mutanten die Sowjetunion unsicher machen. Neben jeder Menge Nah- und Fernkampfwaffen stehen euch dabei auch besondere Fähigkeiten zur Verfügung.

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023. Schaut euch hier den Trailer an:

Sons Of The Forest

Das aktuell meistgewünschte Spiel auf Steam ist Sons Of The Forest. Wie schon im Vorgänger The Forest werdet ihr wieder auf eine abgelegene Insel geschickt, um dort um euer Überleben zu kämpfen. Neben der Natur selbst stellen auch die Einwohner der Insel eine große Gefahr dar.

Sons of the Forest erscheint am 23. Februar 2023 im Early Access. Schaut euch hier den Trailer an:

Company of Heroes 3

Für Strategie-Freunde bietet sich Company of Heroes 3 an. Das Spiel ist aktuell auf dem 15. Platz des Wunschlisten-Rankings. Erneut übernehmt die Kontrolle über die Streitkräfte verschiedener Fraktionen im zweiten Weltkrieg. Anders als noch im Vorgänger stehen diesmal nicht das kalte Russland, sondern Italien und Nordafrika im Vordergrund.

Company of Heroes 3 erscheint am 23. Februar 2023. Schaut euch hier den Trailer an:

Kerbal Space Program 2

Auf Platz 12 des Wunschlisten-Rankings ist Kerbal Space Program 2. Die Kerbals greifen erneut nach den Sternen und ihr sollt ihnen dabei helfen. Dafür müsst ihr euch allerdings gut vorbereiten, denn die Weltraum-Simulation ist extrem realistisch gehalten. Der Nachfolger bietet verbesserte Grafik, mehr Inhalte und einen Multiplayer.

Kerbal Space Program 2 erscheint am 24. Februar 2023 im Early Access. Schaut euch hier den Trailer an:

