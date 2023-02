Eigentlich sollte EAs neues Action-RPG Wild Hearts der Monster-Hunter-Reihe Konkurrenz machen. Der Release ist allerdings überhaupt nicht wie geplant verlaufen – auf Steam wird das Spiel derzeit wegen technischer Probleme abgewatscht.

Wild Hearts ist am 16. Februar 2023 auf Steam gelandet, doch EAs neuestes Action-RPG hat einen recht rauen Release erlebt. Die Community zeigt sich von der Monster-Hunter-Alternative enttäuscht, weil Performance-Probleme aktuell den Spielspaß beeinträchtigen – was besonders schade ist, denn ohne konstante Framerate-Fehler wäre für das RPG so viel mehr drin.

Wild Hearts: Schwache Performance ärgert Steam-Community

In Wild Hearts macht ihr Jagd auf imposante Fantasy-Wesen. Ihr reist durch eine Welt, die an das feudale Japan angelehnt ist und müsst euch in herausfordernden Kämpfen mit den Kemono-Kreaturen beweisen. Während das Konzept, die Welt und das Gameplay von der Steam-Community ausdrücklich gelobt werden, steht das Action-RPG aktuell dennoch nur bei einer ausgeglichenen Bewertung – nach knapp 4.000 abgegebenen Stimmen.

Schaut euch hier den Trailer zu Wild Hearts an:

WILD HEARTS | Willkommen in Minato

Grund für die lauwarme Bewertung ist die derzeit mehr als suboptimale Performance auf dem PC. Spieler berichten von Framerate-Problemen, die sich beim Zocken wie eine Zeitlupe anfühlen. Selbst mit mächtigen Gaming-PCs verderben nervige Drops und Hänger während der intensiven Monstergefechte aktuell vielen Spielern den Spaß an Wild Hearts. (Quelle: Steam)

Steam: EAs Monster Hunter braucht dringend einen Fix

Die ernüchternden Erfahrungen auf Steam sollten EA zu denken geben und hoffentlich für einen baldigen Patch sorgen, der die FPS-Probleme auf dem PC behebt – zumal Wild Hearts ansonsten für Monster-Hunter-Fans eine unterhaltsame Alternative zu sein scheint, die an sich mehr abliefern könnte. In den Steam-Topseller-Charts steht das Action-RPG derzeit trotz der schlechten Wertung immer noch in den Top 10. Wenn die Performance wesentlich verbessert werden könnte, hätte EAs Monsterjagd möglicherweise echtes Hit-Potenzial.

