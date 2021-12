Nachdem Honor von Huawei abgekoppelt und verkauft wurde, dreht der chinesische Smartphone-Hersteller ordentlich auf. Es wurden zwei neue Modelle vorgestellt, die ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Kommen die Modelle auch nach Deutschland?

Honor Play 30 Plus für 150 Euro

Nicht nur Xiaomi kann überraschend günstige Android-Smartphones bauen. Auch Honor wird in dem Bereich ordentlich aktiv. Mit dem Honor Play 30 Plus wurde in China nun genau so ein Modell vorgestellt. Zum Preis von umgerechnet nur etwa 150 Euro bekommt man ein 6,74-Zoll-Display mit HD+-Auflösung und 90 Hz, den „MediaTek Dimensity 700“-Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher.

Damit das Honor Play 30 Plus nicht direkt die Puste ausgeht, ist das Smartphone mit einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet, der in kurzer Zeit wieder aufgeladen werden kann. Das funktioniert aber nur per Kabel. Auf der Rückseite findet sich eine 13-MP-Kamera, während an der Front eine 5-MP-Kamera verbaut ist. Und obwohl das Smartphone so günstig ist, wird es mit 5G-Modem ausgeliefert (Quelle: Honor).

Honor X30 5G für 210 Euro

Mit umgerechnet 210 Euro ist das Honor X30 5G kaum teurer, bietet aber beispielsweise mit dem 6,81-Zoll-Full-HD-Display und 120 Hz einen etwas besseren Bildschirm. Als Prozessor gibt es den Snapdragon 695, 6, 8 oder GB RAM und 128 oder 256 GB internen Speicher. Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf und an der Front gibt es eine 16-MP-Kamera. Der 4.800-mAh-Akku lässt sich mit 66 Watt schnell wieder aufladen und als Betriebssystem gibt es hier auch Android 11.

Honor X30 5G vorgestellt

Honor-Smartphones zunächst nur für China

Beide Honor-Smartphones kommen noch in diesem Jahr in China auf den Markt. Es ist nicht bekannt, ob die Android-Handys den Weg nach Europa finden. Wenn man sich die Ausstattung und Preise so anschaut, sollten sie es auf jeden Fall tun. Dann würde man zu Xiaomi eine echte Alternative haben. Unklar ist aktuell noch, ob Honor vielleicht nicht noch einen US-Bann kassiert.