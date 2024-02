Citroën legt los: Neuer E-Auto-Preisknaller ist ab sofort bestellbar

Mit dem ë-C3 schlägt Citroën ein neues Kapitel auf: Zu verlockenden Preisen ab 23.300 Euro rollt der kompakte Stromer nach Deutschland. Trotz des günstigen Preises ist der ë-C3 vollgepackt mit moderner Technik und Komfort, verspricht der Hersteller.

Citroën ë-C3 startet ab 23.300 Euro

Der neue Citroën ë-C3 kann ab sofort vorbestellt werden. In Deutschland ist der E-Kompaktwagen in der Grundausstattung für 23.300 Euro zu haben. Trotz des niedrigen Preises bietet das Auto laut Hersteller eine alltagstaugliche Reichweite und eine umfangreiche Serienausstattung (Quelle: Stellantis).

Tatsächlich verfügt bereits das Basismodell ë-C3 You über eine Ausstattung, die in dieser Preisklasse selten zu finden ist. Dazu gehören 16-Zoll-Stahlfelgen, elektrische Außenspiegel, automatische Fahrlichtschaltung und Citroëns Advanced-Comfort-Fahrwerk. Außerdem sind ein Notbrems- und Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Aufmerksamkeitsassistent sowie eine Standheizung an Bord.

Eine Besonderheit des ë-C3 ist das 44-kWh-LFP-Batteriepaket (Lithium-Ferrophosphat), das eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern ermöglicht. Die Schnellladefunktion lädt die Batterie in nur 26 Minuten von 20 auf 80 Prozent auf. Bei einer Leistung von 7 kW dauert die normale Wechselstrom-Ladung von 20 auf 80 Prozent rund 4 Stunden, bei 11 kW verkürzt sich die Zeit auf 2 Stunden 50 Minuten. Der Elektromotor leistet 83 kW, die Höchstgeschwindigkeit gibt Citroën mit 135 km/h an.

Citroën ë-C3 Max ab 27.800 Euro

Noch mehr Komfort bietet der ë-C3 Max, der ab 27.800 Euro zusätzliche Annehmlichkeiten wie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Advanced-Comfort-Sitze und eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera bietet. Hinzu kommen dunkel getönte Heck- und Seitenscheiben, induktives Laden von Smartphones, Klimaautomatik, ein 10,25-Zoll-Touchscreen sowie die Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto.

Wann genau der ë-C3 You und Max nach Vorbestellung bei den Kunden eintreffen wird, hat Citroën noch nicht verraten. Angepeilt ist der Frühsommer.

