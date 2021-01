Ein neuer Tag, ein neuer Warzone-Bug, obwohl auch dieses Problem schon länger im Battle Royale zu finden ist. Es gibt wohl kaum eine schlechtere Aktion, bei der euch dieser Bug erwischen könnte.

Da nun die viel zu starke DMR und auch der „Stim-Glitch“ nicht mehr für Frust in Call of Duty: Warzone sorgen, dürfen nun andere Bugs ins Rampenlicht. Der „Freeze-Glitch“ erwischt euch in einem kritischen Moment des Spiels und kann dafür sorgen, dass ihr das Wichtigste im ganzen Spiel verliert: euer Loadout.

„Das hier ist mein Gewehr“

In Verdansk liegen viele Waffen rum, doch die meisten Spieler versuchen so schnell wie möglich an einen Loadout-Drop zu kommen, um an die für sie perfekte Ausrüstung zu kommen. Loadout-Drops sind abgeworfene Versorgungskisten, die entweder zufällig spawnen oder an Buystations gekauft werden. Wenn Spieler mit den Kisten interagieren, wählen sie eines ihrer selbst erstellten Loadouts aus, doch genau in diesem Moment tritt der Freeze-Glitch auf.

Zwar ist dieses Beispiel schon etwas älter, doch im Reddit finden sich regelmäßig Spieler, die von dem Glitch berichten. Beim Interagieren mit der Kiste friert das Bild für ein paar Sekunden ein (manchmal auch länger) und Spieler sind in der Zeit sehr verwundbar, da sie nicht reagieren können.

Warum ist das so problematisch?

Mal davon abgesehen, dass so ein Bug ein einem AAA-Spiel eine ziemliche Schlappe ist, führt der Glitch nicht nur zum Tod des Spielers, sondern verhindert, dass er sein Loadout erhält, was ein enormer Nachteil selbst bei einem Wiedereinstieg ist. Loadout-Drops sind der teuerste Gegenstand in den Buystations also muss entweder nach dem Gulag-Sieg oder dem Rückkauf durch ein Teammitglied erst wieder neues Geld.

Wenn ihr nicht so schnell Kopfgelder sammelt wie dieser Spieler, dann dauert das auch ein bisschen. Außerdem befindet ihr euch dann schon in einer Phase des Matches, in der die meisten Spieler ihr Loadout schon haben.

Die Reihe an Bugs, die das Spiel maßgeblich beeinflussen, reißt nicht ab. Vor allem seit Start der 1. Season und der Integration von Black Ops Cold War scheinen die Probleme zugenommen zu haben.