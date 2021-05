Seit einigen Tagen gibt es Spekulationen um ein großes Bundle mit kosmetischen Items für Call of Duty: Warzone. Für den Preis von 100 Euro soll es die „Mutter aller Bundles“ geben. Es ist jedoch fraglich, ob dieses Bundle je in den Store kommt.

Call of Duty: Warzone Facts

Nach sechs Seasons in Modern Warfare und nun drei weiteren Season seit dem Release von Black Ops Cold War haben sich Hunderte kosmetische Gegenstände in Call of Duty: Warzone angesammelt. Jede Season hatte einen eigenen Battle Pass, es lag also an den Spielern selbst, wie viel sie letztendlich in einer Season freigespielt haben. Zusätzlich gibt es im Store immer wechselnde Bundles mit verschiedenen Blaupausen, Skins und anderen Dingen.

„Die Mutter aller Warzone-Bundles“

Das „M.O.A.B Battle Pass Bundle“ (Mother of all Bundles) erregte vor Kurzem die Aufmerksamkeit der Spieler. Dieses besondere Bundle wurde nicht im Store entdeckt, sondern in Daten der CoD-Companion-App. Dort kann das Bundle aber weder gekauft noch eingesehen werden und diverse Theorien machten in der Community die Runde. Lediglich der Preis von 10.000 CoD-Points, das entspricht einen Wert von etwa 100 Euro, ist einsehbar.

Einige Spieler vermuten, dahinter verbergen sich Gegenstände zum bereits angekündigten Crossover mit den Filmreihen Rambo und Stirb Langsam. Doch andere glauben, es würde sich um die Gegenstände aus den Modern-Warfare-Seasons 1 bis 6 handeln. Die meisten Inhalte aus vergangenen Battle Passes sind nicht mehr zu erhalten. Vielleicht entsprang dieses Gerücht also eher dem Wunsch, alte kosmetische Gegenstände doch noch bekommen zu können.

Kommt das Bundle in den CoD-Store?

Laut der Website codtracker ist dieses Bundle aber schon seit 2019 in den Dateien von Modern Warfare zu finden. Das Bundle soll genau zwei Gegenstände enthalten, das eine sind 100 Battle-Pass-Stufen und das andere die Aktivierung des Battle Pass der ersten Season von Modern Warfare. Das „100-Euro-Preisschild“ wird von den Entwicklern in der Regel als Platzhalter genutzt und ändert sich, sobald ein Bundle in den Store wandert.

Es ist also unklar, ob dieses Mega-Bundle den Weg in den Store finden wird, was es kosten könnte und vor allem welche Inhalte dort auf die Spieler warten könnten.