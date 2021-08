Ein erstes Bild der 5. Season für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War tauchte in Verbindung mit einem Leak auf. Dieser verrät nicht nur eine der neuen Waffen, sondern auch das Thema der nächsten Season.

Call of Duty: Warzone Facts

In gut einer Woche endet die 4. Season in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War. Der Start für Season 5 sollte am 12. August 2021 erfolgen, ein Leak scheint nun einen ersten kleinen Ausblick auf die kommenden Inhalte zu geben. Ein Bild mit dem typischen Artwork enthüllt den neuen Operator und eine der neuen Waffen.

Warzone-Season-5: Neue Waffe und „Japan“-Thema

Auf dem Artwork ist ein neuer Operator zu sehen. Sie trägt laut dem Leak den Namen Kitsune (Quelle: Reddit). Das Thema der 5. Season soll Japan sein, ihr könnt euch also auf jede Menge Cosmetics in diesem Stil freuen und vermutlich auch das eine oder andere Anime-Bundle. Kitsune trägt auf dem Bild die neue Waffe gleich zwei Mal, dabei handelt es sich um die Tec-9.

Grundsätzlich ist die Tec-9 eine Handfeuerwaffe und könnte also auch mit Akimbo-Aufsatz gespielt werden, wie es auch auf dem Bild zu sehen ist. Laut dem Leak soll es noch zwei weitere neue Operator mit den Namen Kingsley und Surge geben. Die bekannte Map Summit, die bereits Teil von Verdansk 84′ ist, soll laut dem Leaker als 6v.6-Map erscheinen.

Wie jeder Leak, ist auch dieser mit Vorsicht zu genießen, bis es eine offizielle Meldung dazu gibt.