Es gibt viele Arten für Vater und Sohn Zeit miteinander zu verbringen. Einige brennen für dieselbe Sportmannschaft, andere gehen zusammen angeln und wieder andere spielen gemeinsam Call of Duty: Warzone.

Etwas Schönes zu erleben, wird häufig noch um einiges wertvoller, wenn es mit einem geliebten Menschen geteilt wird. Unsere engsten Beziehungen knüpfen wir mit Familienmitgliedern und so versteht fast jeder, was dieses Vater/Sohn-Duo bei ihrem ersten gemeinsamen Sieg in Call of Duty: Warzone sich selbst für ein Geschenk macht.

In einem Reddit-Post berichtet der stolze Vater vom ersten gemeinsamen Sieg mit dem Sohn und die Community freut sich sichtlich mit den beiden. Laut dem Post haben sie zwei Wochen lang auf den Sieg hingearbeitet und ihre Freude ist in dem Clip fast schon spürbar, aber jeden Fall deutlich zu hören:

Die Community verteilt fleißig Awards für den Post und sind wirklich gerührt von der puren Freude der beiden. Viele Spieler mit eigenen Kindern äußern den Wunsch, auch mit den ihren das Hobby Videospiele eines Tages teilen zu können.

Der Clip zeugt weder von großem Skill, noch ist er besonders lustig, er erwärmt einfach nur das Herz und es ist schön zu sehen, dass auch die Warzone-Community dafür mehr als empfänglich ist. Die beiden haben einfach nur eine grandiose Zeit zusammen und darum geht es beim Zocken schließlich.