Night City hält viele Überraschungen für seine Spieler bereit – einige davon wurden auch knapp einen Monat nach dem Release noch nicht entdeckt. Nun sind die Spieler immerhin dem Geheimnis eines versteckten Zahlencodes auf die Schliche gekommen, der ein geniales Easter Egg enthüllt.

Cyberpunk 2077 Facts

„Privatkonzert“ von Johnny Silverhand: Fans entdecken geheimen Entwicklerraum

Obwohl Cyberpunk 2077 noch mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat, gibt es zahlreiche Spieler, die von Night City fasziniert sind und alle Geheimnisse des Spiels entdecken wollen. Ein Fan hat nun ein besonderes Rätsel gelüftet, welches Zugang zu einem Geheimraum gewährt und seine Entdeckung auf Reddit geteilt:

In der Nähe des Kabuki Markt gibt es eine kleine Gasse, die vor einer abgeschlossenen Garage endet. Um das Tor zu öffnen, wird ein Zahlencode benötigt, den Käufer der physischen Spielversion bestimmt schon einmal gesehen haben. Er befindet sich auf einer beiliegenden Karte in der unteren linken Ecke und lautet 605185.

Wird der Code in das Tastenfeld eingegeben, öffnet sich das Rolltor und gibt den Zugang zum Geheimraum frei: ein gemütliches Wohnzimmer mit Riesenfernseher. Setzt ihr euch auf die Couch, gibt euch Johnny Silverhand eine kleine Kostprobe seines Könnens an der Gitarre. Zudem können die Spieler den Fernseher anschalten, in dessen Programm sich die Entwickler als Easter Egg verewigt haben.

Cyberpunk 2077 (PC) bei Amazon anschauen

Was ihr sonst noch zu Cyberpunk 2077 wissen müsst, haben wir für euch kurz und knackig im Video zusammengefasst:

Easter Eggs in Cyberpunk 2077: Ein Spiel voller Geheimnisse und Kuriositäten

In Cyberpunk 2077 wimmelt es nur so von Easter Eggs und popkulturellen Anspielungen, die nur darauf warten, von den Spielern entdeckt zu werden. Einige wurden bereits entdeckt, so etwa auch eine Referenz zu Half-Life 3, die vor allem Fans der Reihe ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte.

Der Großteil der PC-Spieler auf Steam hat dem Spiel nach einem Monat jedoch bereits den Rücken gekehrt. Ob sie zum Spiel zurückkehren, wenn Cyberpunk 2077 die versprochenen Patches und Inhalts-Updates bekommt, bleibt abzuwarten.