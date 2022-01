Die „Dark Souls“-Reihe gehört zu den anspruchsvollsten Spielen und ist gerade deshalb sehr beliebt bei Fans von RPG und Fantasy. Solltet ihr die Serie auch mögen, solltet ihr unbedingt einen Blick auf Bleak Faith: Forsaken werfen.

Solltet ihr Fan von Fantasy- und RPG-Spielen sein, wartet ihr im Moment vielleicht auf Elden Ring oder etwas Neues von From Software. Es gibt allerdings noch andere Spiele, die eure Aufmerksamkeit verdient haben. Dazu gehört auch Bleak Faith: Forsaken, das von den Archangel Studio entwickelt wird. Ähnlich wie bei Dark Souls liegt auch hier der Schwerpunkt auf der Erkundung einer riesigen Welt und der Abwehr von Bedrohungen.

Bleak Faith: Forsaken befindet sich bereits seit Jahren in der Entwicklung und ist jetzt so weit, dass das Studio erstes ausgereiftes Gameplay-Material zeigt. Zu sehen ist ein drachenähnlicher Boss mit einem Metallskelett. Laut dem Video ist er als Silicon Visage bekannt und kann euch sowohl mit seinen Klauen als auch mit seinem Schwanz und Flügeln angreifen. Um es euch nicht zu einfach zu machen, kann er außerdem fliegen und Dinge vom Himmel herabregnen lassen, um euch anzugreifen.

Macht euch im Trailer selbst einen ersten Eindruck vom Spiel:

Das Spiel besteht natürlich nicht nur aus Kämpfen. Es bietet euch auch eine gute Portion RPG und Klassen, die auf einen bestimmten Spielstil zugeschnitten werden können. Allerdings kann nicht jede Entscheidung rückgängig gemacht werden. Überlegt euch deshalb gut, in welche Richtung ihr euren Charakter lenkt.

„Bereitet euch darauf vor, in eine neue Welt einzutauchen, wie ihr sie noch nie zuvor erlebt habt. Reich an Atmosphäre und voller Gefahren. Nicht jeder Weg ist gepflastert und auf euch zugeschnitten, also seid bereit zu rennen, zu klettern, zu springen und in Bleak Faith aufzusteigen“, so die Archangel Studios zum Spiel.