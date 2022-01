Es gibt einige Spieler – wie mich – die Subnautica als das beste Survival-Spiel der letzten Jahre bezeichnen. Kein Wunder also, dass sich so mancher Entwickler davon inspirieren lässt: Das kommende Forever Skies vereint nicht nur beliebte Survival-Elemente, sondern lässt euch auch eine kaputte Erde erkunden – auf der Suche nach einem Heilmittel für eure Familie.

Ihr solltet Subnautica spielen. Falls ihr aber schon mit Subnautica und seinem Nachfolger Subnautica: Below Zero abgeschlossen habt, so werft einen vorsichtigen Blick auf Forever Skies: Ein postapokalyptisches Survival-Spiel auf der Erde nach einer Umweltkatastrophe. Ihr sucht ein Heilmittel, während ihr mit Schutzanzug durch die Ruinen stolpert, Materialien sammelt und euer eigenes, großes Luftschiff ausbaut.

Der erste PS5-Trailer von Forever Skies erinnert im positiven Sinne an Subnautica – mit netter Next-Gen-Grafik:

Forever Skies: PS5-Survival auf einer zerstörten Erde

Nahezu alles an Forever Skies erinnert an Subnautica – zumindest im Groben: 100 Jahre nach einer Umweltkatastrophe auf der Erde kehrt ihr zurück, um ein Heilmittel für eure Familie zu finden. Mit einem Luftschiff, das ihr selbst ausbaut und verbessert, navigiert ihr durch eine vergangenen Zivilisation und erkundet die zerfallenen Ruinen. Es gilt, Rohstoffe zu finden, eure Werkzeuge weiterzuentwickeln und euch somit stetig darauf vorzubereiten, in einen anomalen, giften Nebel an der Erdoberfläche hinabzusteigen.

Das Thema von Forever Skies ist außerdem brandaktuell: Ein Blick in die Zukunft einer Menschheit, die von Umweltkatastrophen ausgelöscht wurde.

Forever Skies ist das erste Spiel des polnischen Studios Far From Home (nein, der Spider-Man-Film ist nicht gemeint). Während ein genaues Erscheinungsdatum noch nicht vorliegt, ist der Release im Jahr 2022 für PC und Next-Gen-Konsolen geplant.