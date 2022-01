Sony möchte vielleicht in Zukunft Spielern und Spielerinnen auf der PS5 unter die Arme greifen. Ein neues Patent beschreibt ein Coaching-System, das erkennen soll, ob ihr Hilfe braucht und euch dann durch Passagen und Spielsituationen führen kann.

PS5: Sony patentiert neues Coaching-System

Für PS5-Spieler und Spielerinnen will Sony in Zukunft vielleicht eine neue Art der Hilfestellung anbieten. Das amerikanische Patent-Amt veröffentlichte vor Kurzem eine neue Idee von Sony, die ein Coaching-System innerhalb von Spielen beschreibt. Das System soll erkennen, ob ihr beim Spielen einer bestimmten Passage unter eine gewisses „Skill-Level“ fallt. Dazu wird berücksichtigt, wie oft ihr beispielsweise sterbt, daneben schießt oder den falschen Button drückt. Misslingt euch ein Spielabschnitt zu häufig, wird euer Spiel aufgezeichnet und ihr bekommt dann Hilfe von Coaching-System.

Im Spiel soll euch dann euer aufgezeichnetes Gameplay mit entsprechenden Einblendungen gezeigt werden. Diese im Patent genannten „Overlays“ zeigen euch dann eure Fehler auf und geben euch Tipps. Laut Sony soll das Coaching-System verhindern, dass ein Spiel euch frustriert und ihr es möglicherweise abbrecht. (Quelle: United States Patent and Trademark Office).

Erstmal nur eines von vielen Sony-Patenten

Wie bei allen Patenten liegt häufig noch ein langer Weg zwischen Theorie und Praxis. Unternehmen wie Sony sichern sich häufig einfach Ideen, aus denen nie oder erst nach langer Zeit etwas wird. So gab es beispielsweise vor gut einem Jahr ein Patent zu einer ähnlichen Idee von Sony. Dabei sollte die Community selbst in Spielen Notizen hinterlassen können, um anderen bei schweren Passagen zu helfen.

Natürlich ist das nur was für schlechte Spieler und Spielerinnen – also nichts für euch. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der wen kennt, dessen Schwager mütterlicherseits nicht weiß, wie beim Landwirtschaftssimulator 22 Kartoffeln angebaut werden. Für so jemanden wäre das Coaching-System vielleicht eine Option. (Die Antwort haben wir allerdings auch und Zuckerrüben gibt es gratis dazu.)