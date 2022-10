Nichtsahnend kommt man zum Parkplatz und sieht: nichts. Wenn das Auto geklaut wurde, bricht für viele Fahrzeugbesitzer eine Welt zusammen. Neben Versicherungsärger befindet sich im Pkw oft auch Persönliches, das für immer verloren ist. Umso erfreulicher, wenn dieser Alptraum immer seltener wird. Die neueste Statistik zu den Autodiebstählen in Deutschland unterschreitet sogar eine magische Grenze.

So wenig geklaute Autos in Deutschland wie nie zuvor

Nie zuvor wurden in Deutschland so wenig Autodiebstähle registriert. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bundesweit bei 9.805 versicherten Fahrzeugen – ein historischer Tiefststand. Das geht aus dem Kfz-Diebstahlreport des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor (Quelle: Tagesschau). Damit fiel die Zahl der Autodiebstähle erstmals unter die 10.000er-Grenze. Im Vergleich zu 2021 macht das ein Minus von circa 8 Prozent.

Wie sehr der Abwärtstrend bereits seit Jahren anhält, zeigt ein bemerkenswerter Vergleich: Mitte der 1990er-Jahre wurden noch rund 100.000 Diebstähle jährlich registriert.

In der Zwischenzeit hat das Sicherheitsniveau von Autos aber stark zugenommen. Wegfahrsperren sind vielfach mittlerweile Standard, genauso wie andere Schutzsysteme. Darüber hinaus sei auch die Strafverfolgung ausgebaut worden und Grenzen in Richtung Osteuropa würden besser kontrolliert.

Autodiebe lieben Berlin und SUVs

Lieblingsstadt der Autodiebe ist Berlin. Gut 22 Prozent aller bundesdeutschen Fahrzeugdiebstähle wurden in der Hauptstadt verzeichnet. In absoluten Zahlen macht das 2.200 kaskoversicherte Pkw, die im vergangenen Jahr in Berlin gestohlen wurden. Die Nähe zu Osteuropa, wo viele der geklauten Wagen landen oder in Einzelteile zerlegt werden, ist laut Polizei einer der Gründe dafür. Besonders niedrig lag die Quote wie auch im vergangenen Jahr in Bayern und Baden-Württemberg.

Erwähnenswert: Besonders gerne klauen die Autoknacker SUVs. Gleich 9 von 10 der am häufigsten gestohlenen Modelle gehörten dieser Fahrzeuggattung an.