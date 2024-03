Deutsche Post hinkt hinterher: Kunden müssen weite Wege in Kauf nehmen

Die Deutsche Post erfüllt die Vorgaben des Postgesetzes nicht vollständig. Zwar gibt es mehr Filialen als gefordert, aber es fehlen Standorte im ländlichen Raum. Laut Bundesnetzagentur sind 125 Pflichtstandorte nicht besetzt. Die Post gelobt Besserung.

Deutsche Post: Zu wenig Filialen auf dem Land

Wer außerhalb der Ballungsräume wohnt, hat es oft nicht leicht, eine Postfiliale zu finden. Trotz gesetzlicher Vorgaben schafft es die Deutsche Post nicht immer, überall präsent zu sein. Derzeit verfehlt der Konzern mit 125 fehlenden Standorten im ländlichen Raum die Vorgaben des Postgesetzes.

Laut Gesetz muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale geben, in größeren Gemeinden darf die Entfernung nicht mehr als zwei Kilometer betragen. Obwohl die Post bundesweit die Mindestzahl von 12.000 Filialen überschreitet, hat sie Probleme, diese Entfernungsvorgaben einzuhalten. Der Schrumpfungsprozess im Einzelhandel mache es in manchen Regionen schwierig, überhaupt Filialpartner zu finden, so die Post.

Ein Sprecher der Deutschen Post erklärt weiter, dass trotz fehlender Standorte immer noch rund 99 Prozent der geforderten Präsenz erreicht würden. Man werde sich auch weiterhin für die Aufrechterhaltung einer verlässlichen Versorgung einsetzen, auch durch die Einrichtung zusätzlicher Poststationen (Quelle: Tagesspiegel).

Deutsche Post: Ersatz durch Automaten möglich

Poststationen, die grundlegende Postdienstleistungen anbieten, könnten künftig als vollwertige Filialen anerkannt werden. Eine anstehende Novellierung des Postgesetzes sieht vor, diese Automaten unter bestimmten Voraussetzungen in die Filialnetzstatistik einzubeziehen. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen traditionellen Filialen und automatisierten Lösungen zu schaffen, um die Postversorgung in ländlichen Regionen zu verbessern.

