Deutsche Post im Umbruch: Diese Änderungen kommen auf Verbraucher zu

Die Bundesregierung plant eine umfassende Reform des Postgesetzes, die erste seit 25 Jahren. Ziel ist es, das Gesetz an das digitale Zeitalter und das steigende Paketaufkommen anzupassen. Für die Verbraucher könnten sich vor allem längere Wartezeiten auf Briefe und höhere Portokosten ergeben.

Postreform in Sicht: Was ändert sich für Kunden?

Das Postgesetz wurde zuletzt vor einem Vierteljahrhundert angepasst. Heute ist die Kommunikation weitgehend digitalisiert, das Briefaufkommen ist stark zurückgegangen und das Paketaufkommen durch das Online-Shopping explodiert. Die Reform soll die Deutsche Post fit für das 21. Jahrhundert machen – mit weitreichenden Folgen für die Kunden (Quelle: RND).

Die auffälligste Änderung für Kunden wird die Verlängerung der Brieflaufzeit sein. Statt der bisherigen Regelung, dass 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag ankommen müssen, sollen nun mindestens 95 Prozent am dritten Tag nach der Einlieferung erreicht werden. Diese Maßnahme könnte der Post Einsparungen ermöglichen, etwa durch den Wegfall von Nachtflügen. Auch eine Portoerhöhung ist geplant – allerdings soll ein Standardbrief auch nach der Anpassung nicht mehr als einen Euro kosten.

Vor allem in Großstädten sind Postdienstleistungen oft in Kioske oder Supermärkte integriert. In ländlichen Regionen mangelt es dagegen an Postfilialen. Hier könnten künftig Postautomaten eine größere Rolle spielen, wenn die Bundesnetzagentur zustimmt. Diese Neuerung soll die Erreichbarkeit von Postdienstleistungen verbessern und gleichzeitig den Betrieb effizienter gestalten.

Gewerkschaft Ver.di kritisiert Postreform

Die Reform ist nicht unumstritten. So fordert die Gewerkschaft Ver.di ein Verbot von Subunternehmern in der Paketzustellung, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung einzudämmen. Das Ministerium plant zwar keine komplette Abschaffung, aber strengere Regeln für den Einsatz von Subunternehmern.

