Gasmangel, explodierende Strompreise, Inflation auf Rekord-Niveau: Die Zeiten werden härter. Viele Deutsche schieben deshalb den Elektronik-Neukauf auf und greifen lieber zu Gebrauchtware, so die Preis-Spezialisten von Idealo. Ganz oben auf der Wunschliste der Verbraucher: Apple-Produkte.

Ob an der Tankstelle, im Supermarkt oder bei der Nebenkostenabrechnung: Die Preise in Deutschland steigen und steigen und brennen ein Loch ins Portemonnaie vieler Bundesbürger. Da wird bei jeder Neuanschaffung mehr als nur zweimal überlegt, ob sie wirklich notwendig ist. Nutznießer der aktuellen Krise sind Gebraucht- und B-Ware, die immer beliebter werden. Neue Zahlen von Idealo zeigen die wachsende Popularität.

Apple-Produkte bei Gebraucht- und B-Ware am gefragtesten

Nachdem bereits eine repräsentative Umfrage im Juni 2022 ergab, dass aufgrund der Preissteigerungen 65 Prozent der Befragten vermehrt zu Gebraucht- oder B-Ware greifen wollen, hat sich dieses Bild im Juli noch einmal verfestigt. Im Vergleich zum Vormonat verzeichnete Idealo eine fast 30 Prozent höhere Nachfrage auf Gebrauchtwaren (Quelle: Idealo).

Besonders beliebt sind dabei Elektronikartikel und hier vor allem Smartphones. Ganz vorne: Apple. Bei mehr als der Hälfte der Top-100-Gebrauchtartikel auf Idealo handelt es sich um Apple-Produkte. Die Top 3 geht dabei komplett an den US-Konzern. So würden Nutzer am häufigsten auf Reseller-Produkte zu den AirPods Pro klicken. „An zweiter Stelle landen die Apple AirPods 2 (2019). Der drittbeliebteste gebrauchte Artikel auf idealo ist das Apple iPhone 11 (64 GB, Black).“

Knapp ein Viertel der Top 100 kann aber auch Samsung für sich verbuchen. Unter die Top 10 schaffen es aber nur die aktuellen Smartphones der Südkoreaner, namentlich das Galaxy S21 in Grau und mit 128 GB Speicher sowie das Galaxy S21 Ultra in Schwarz mit 128 GB Speicher.

Bis zu 60 Prozent Preisersparnis bei Gebrauchtware

Und wie viel sparen Käufer beim Gebrauchtkauf? Dazu hat Idealo laut eigener Aussage die „Durchschnittspreise für Gebraucht- und Neuware in besonders beliebten Produktkategorien verglichen.“ Resultat: Je nach Warengruppe kann die Ersparnis bis zu 60 Prozent betragen. In der besonders beliebten Kategorie Handys und Smartphones lag die durchschnittliche Ersparnis im Juli 2022 bei 32 Prozent.