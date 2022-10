In zwei Monaten ist es soweit: Weihnachten marschiert mit großen Schritten auf die Deutschen zu. Damit es an Heiligabend keine langen Gesichter am Weihnachtsbaum gibt, müssen die Bürger frühzeitig handeln. Versandhändler DHL hat dazu jetzt klare Fristen gesetzt.

DHL Facts

Bis zu 11 Millionen Pakete, mehr als 10.000 Aushilfskräfte und rund 4.000 Zustellfahrzeuge zusätzlich zur Bestandsflotte: DHL rüstet sich für den Jahresendspurt, im November und Dezember wird ein Anstieg der Paketmengen um bis zu 70 Prozent erwartet. Neben Shopping-Events wie dem Black Friday treiben Paketsendungen zu Weihnachten das Versandaufkommen. Wer an Weihnachten keine böse Überraschung erleben will, sollte DHL zufolge mit seinen Briefen und Paketen nicht zu lange warten.

DHL setzt Fristen für garantierte Brief- und Paket-Zustellung an Weihnachten

Die Fristen für eine garantierte Zustellung hat das Unternehmen jetzt verraten (Quelle: DHL). Bei Briefen und Postkarten, die innerhalb Deutschlands versendet werden, lautet der Stichtag 22.12.2022. Für alles, was später eingeschickt wird, kann DHL keine rechtzeitige Zustellung garantieren. Noch enger sind die Fristen, wenn die Briefe und Postkarten ins EU-Ausland zugestellt werden sollen. Hier läuft die Frist bereits am 14.12.2022 ab. Und wer seine Lieben außerhalb Europas mit Weihnachtsgrüßen beglücken möchte, muss sich den 7.12.2022 rot im Kalender anstreichen. Das ist der Stichtag für Sendungen außerhalb Europas.

Bei Paketen und Päckchen wird es etwas komplizierter. Sollen die innerhalb Deutschlands versendet werden, ist der Stichtag der 20.12.2022. Für alle weiteren Sendungsgebiete gibt es einzelne Fristen:

Schweiz mit Service Premium: 20.12.2022

Nachbarländer (außer Frankreich): 15.12.2022

Frankreich, Italien: 14.12.2022

Sonstige europäische Länder mit Service Premium: 13.12.2022

Sonstige europäische Länder: 12.12.2022

Außerhalb Europas mit Service Premium: 6.12.2022

Außerhalb Europas: 29.11.2022

Service Premium gilt laut DHL nur für DHL-Pakete in Länder, die nicht zur EU gehören. Ausgenommen sind Großbritannien und Nordirland.

Welcher Paketdienst bietet mehr?

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Rückgabe von unverpackten Amazon-Paketen über DHL-Shops

Seit kurzem ist die Rückgabe von Amazon-Paketen noch einfacher. Nicht mal ein gesonderter Versandkarton ist dazu nötig. Kunden können ihre unverpackte Ware einfach im DHL-Shop abgeben.