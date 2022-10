Click-&-Collect-Bestellungen über Amazon sind jetzt auch in Deutschland möglich. Kunden können ihre Ware bei Bedarf schon am Tag der Bestellung direkt vor Ort abholen. Für Kunden und für Ladenbetreiber ergeben sich laut Amazon gleichermaßen Vorteile.

Amazon Facts

Amazon: Click & Collect startet in Deutschland

In den USA gibt es das Programm seit ein paar Monaten, jetzt schafft es „Amazon Click & Collect In Store“ auch nach Deutschland. Kunden erhalten hier die Möglichkeit, bestellte Ware bei Marketplace-Händlern abzuholen, statt sie sich nach Hause oder an eine Packstation liefern zu lassen (Quelle: Amazon).

Amazon zufolge ergeben sich sowohl für Kunden als auch für Ladenbetreiber durch Click & Collect Vorteile. Kunden erhalten ihre bestellten Artikel schneller, während sich Besitzer eines stationären Geschäfts über mehr Laufkundschaft freuen dürfen, die vielleicht über die Bestellung hinaus etwas im Laden kauft.

Kunden haben fünf Tage Zeit, um ihr Paket abzuholen. Ob die Ware für sie bereitsteht, erfahren sie per SMS oder E-Mail, nachdem der Händler die Artikel zusammengesucht und beiseite gelegt hat. Voraussetzung ist, dass sich der Laden im Umkreis von 48 Kilometern vom Kunden befindet. Hier hat Amazon wohl einfach wie in den USA 30 Meilen festgelegt und den Umkreis auf Kilometer umgerechnet.

Amazons Click & Collect ist nicht zu verwechseln mit Amazon Counter, bei dem Amazon-Pakete an stationäre Geschäfte versendet werden, die dann von Kunden abgeholt werden können.

Das Amazon-Paket muss zurück? Das solltet ihr über die Rücksendung wissen:

Click & Collect bei Amazon: Bewerbungen möglich

Ladenbetreiber mit mindestens einem stationären Einzelhandelsgeschäft können sich für Amazons Click & Collect nicht einfach registrieren, sondern müssen sich für die Aufnahme in das Programm bewerben. Nach erfolgreicher Bewerbung müssen Produkte aufgelistet werden, die vor Ort zur Verfügung stehen und bei amazon.de gelistet sind.