In Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit könnt ihr euch diese Woche teils enorme Preisnachlässe auf viele Gruselspiele sichern. Darunter auch einige für die Xbox Series X|S optimierte Schocker. Die besten Deals der Aktion haben wir für euch zusammengestellt.

Xbox Series X Facts

Passend zum keltischen Winterfest könnt ihr in dieser Herbstwoche fast 200 Angebote im Xbox-Store abgreifen und eurer digitalen Spielebibliothek damit einen grausigen Touch verleihen. Welche Games euch dabei am meisten erschaudern lassen, verraten wir in den Highlights zur aktuellen Rabattaktion von Microsoft.

Xbox-Sale: Reduzierte Top-Schocker zu Halloween

Freunde seichter Horror-Unterhaltung, aber auch Sparschweinfütterer haben aktuell die Gelegenheit, viel Geld zu sparen. Angefangen bei Diablo 2: Resurrected über Resident Evil: Village bis hin zu Dead by Daylight bieten die momentanen Deals vor allem eines: Grusel pur.

Um von den günstigen Aktionspreisen zu profitieren, habt ihr bis zum 1. November Zeit. Bedenkt, dass das genaue Enddatum bei einigen Deals variieren kann:

Welche Themen ihr vergangene Woche außerdem verpasst haben könntet:

Natürlich gibt es darüber hinaus noch viele weitere Schnäppchen abzustauben. Nutzt die entsprechenden Filterfunktionen zur Sortierung um schneller fündig zu werden. Nun aber ab in die Unterwelt.