Der Horadrimwürfel gehört zu den wichtigsten Items in Diablo 2, da ihr mit dem Würfel Zugang zum Crafting erhaltet. Wir haben alle Rezepte des Horadrimwürfels für euch zusammengetragen.

Diablo 2: Resurrected Facts

Fundort und Funktion des Horadrimwürfels

In Diablo 2: Resurrected gibt es etliche Crafting-Rezepte, für die ihr zunächst jedoch den Horadrimwürfel benötigt. Ihr findet den Würfel im zweiten Akt während der Quest Der Horadrimstab.

Verlasst Lut Gholein und sucht in der Felsigen Öde nach dem Übergang zum Verdorrten Hügel. In diesem Gebiet befindet sich die Halle der Toten, in deren dritter Ebene eine Kiste mit dem Horadrimwürfel auf euch wartet.

Um den Horadrimwürfel zu benutzen, müsst ihr nur die korrekten Gegenstände im Würfel ablegen und den Verwandeln-Button drücken. Welche Items dafür geeignet sind, verraten euch die nachfolgenden Rezepte.

Rezepte für Tränke

Rezept Ergebnis 3x Heiltrank

3x Manatrank

1x Lädierter Edelstein 1x Regenerationstrank 3x Heiltrank

3x Manatrank

1x normalerEdelstein 1x Starker Regenrationstrank 3x Regenerationstrank 1x Starker Regenerationstrank 1x Wurfgaselixier

1x Heiltrank 1x Gegengiftelixier

Rezepte für Edelsteine

Rezept Ergebnis 3x gleiche Edelsteine 1x Edelstein der nächsten Stufe

Rezepte für Munition

Rezept Ergebnis 2x Köcher mit Bolzen 1x Köcher mit Pfeilen 2x Köcher mit Pfeilen 1x Köcher mit Bolzen 1x Speer

1x Köcher mit Pfeilen 1x Stapel Wurfspieße 1x Axt

1x Dolch 1x Stapel Wurfäxte

Rezepte um Gegenstände zu reparieren

Rezept Ergebnis 1x Waffe

1x Ort-Rune

1x Lädierter Edelstein Waffe reparieren und aufladen 1x Rüstung

1x Ral-Rune

1x Fehlerhafter Edelstein Rüstung reparieren und aufladen 1x Rüstung

1x Ral-Rune Rüstung vollständig reparieren 1x Waffe

1x Ort-Rune Waffe vollständig reparieren

Rezepte für das Aufwerten von Items

Rezept Ergebnis 1x Eld Rune

1x Lädierter Edelstein

1x Waffe niedriger Qualität Normale Waffe 1x El Rune

1x Lädierter Edelstein

1x Rüstung niedriger Qualität Normale Rüstung 1x Ral-Rune

1x Sol-Rune

1x Perfekter Smaragd

1x Normale einzigartige Waffe Außergewöhnliche Version der Waffe 1x Tal-Rune

1x Shael-Rune

1x Perfekter Diamant

1x Normale einzigartige Rüstung Außergewöhnliche Version der Rüstung 1x Lum Rune

1x Pul Rune

1x Perfekter Smaragd

1x Außergewöhnliche einzigartige Waffe Elite-Version der Waffe 1x Ko Rune

1x Lem Rune

1x Perfekter Diamant

1x Außergewöhnliche einzigartige Rüstung Elite-Version der Rüstung 1x Ort Rune

1x Amn Rune

1x Perfekter Saphir

1x Normale seltene Waffe Außergewöhnliche seltene Waffe 1x Ral Rune

1x Thul Rune

1x Perfekter Amethyst

1x Normale seltene Rüstung Außergewöhnliche seltene Rüstung 1x Fal Rune

1x Um Rune

1x Perfekter Saphir

1x Außergewöhnliche seltene Waffe Seltene Elite-Waffe 1x Ko Rune

1x Pul Rune

1x Perfekter Amethyst

1x Außergewöhnliche seltene Rüstung Seltene Elite-Rüstung

Noch mehr Tipps zu Diablo 2: Resurrected erfahrt ihr in unserem Video:

Rezepte für Magische Items

Rezept Ergebnis 4x Heiltrank

1x Rubin

1x Magisches Schwert Magisches Schwert des Blutegels

(4-5% Leben absaugen pro Treffer) 6x Perfekter Edelstein von jedem Typ

1x Magisches Amulett Prismatisches Amulett

(16-20 % für alle Widerstände) 1x Magischer Ring

1x Perfekter Smaragd

1x Gegengift-Elixier Jadering (21-30 % Giftwiderstand) 1x Magischer Ring

1x Perfekter Rubin

1x Explosiv-Elixier Granatroter Ring

(21-30 % Feuerwiderstand) 1x Magisch Ringe

1x Perfekter Topas

1x Regenerationstrank Korallenroter Ring

(21-30 % Blitzwiderstand) 1x Magischer Ring

1x Perfekter Saphir

1x Auftau-Elixier Kobalt-Ring

(21-30 % Kältewiderstand) 1x Magischer Schild

1x Dornenkeule

2x Schädel Magischer Schild der Stacheln

(Angreifer erleidet Schaden von 4-6) 1x Diamant

1x Stab

1x Kris

1x Gürtel Wilde Stangenwaffe

(66-80% Erhöhter Schaden)

Rezepte für die Umwandlung von Items

Rezept Ergebnis 3x Perfekter Edelstein

1x Magisches Item 1x Magisches item des gleichen Typs 6x Perfekter Schädel

1x Seltenes Item 1x Seltenes Item des gleichen Typs (niedrigere Qualität) 1x Perfekter Schädel

1x Seltenes Item

1x Stein von Jordan 1x Seltenes Item des gleichen Typs 3x Magischer Ring 1x Magisches Amulett 3x Magisches Amulett 1x Magischer Ring

Rezepte für Sockel

Rezept Ergebnis 3x Perfekter Schädel

1x Stein von Jordan

1x Seltenes Item +1 Sockel 3x Lädierter Edelstein

1x Magische Waffe 1x Gesockelte magische Waffe des gleichen Typs (Item-Level 25) 3x Normaler Edelstein

1x Gesockelte Waffe 1x Gesockelte magische Waffe des gleichen Typs (Item-Level 30) 3x Makelloser Edelstein

1x Magische Waffe 1x Gesockelte magische Waffe des gleichen Typs (Item-Level 30) 1x Tal Rune

1x Thul Rune

1x Perfekter Topas

1x Normale Körperrüstung 1x Gesockelte Rüstung 1x Ral Rune

1x Amn Rune

1x Perfekter Amethyst

1x Normale Waffe 1x Gesockelte Waffe 1x Ral Rune

1x Thul Rune

1x Perfekter Saphir

1x Normale Helm 1x Gesockelter Helm 1x Tal Rune

1x Amn Rune

1x Perfekter Rubin

1x Normaler Schild 1x Gesockelter Schild 1x Hel Rune

Schriftrolle des Stadtportals

1x Gesockeltes Item Entfernt alle Gegenstände aus den Sockeln

Rezepte zum Talente zurücksetzen

Noch mehr Informationen über das Zurücksetzen eurer Werte und Fähigkeiten findet ihr in unserem Artikel.

Rezept Ergebnis 1x Verdorbene Essenz des Leidens

1x Geladene Essenz des Hasses

1x Brennende Essenz des Schreckens

1x Eiternde Essenz der Zerstörung 1x Zeichen der Absolution

Rezepte für Quests und Events

Um das Geheime Kuh-Level zu öffnen, benötigt ihr Wirts Bein. Den genauen Fundort und alle weiteren Informationen findet ihr in unserem Artikel..

Rezept Ergebnis 1x Stab der Könige

1x Viper Amulett Horadrimstab 1x Khalims Auge

1x Khalims Herz

1x Khalims Hirn

1x Khalims Kultflegel Khalims Wille 1x Wirts Bein

1x Foliant des Stadtportals Portal zum Geheimes Kuh-Level 1x Schlüssel des Hasses

1x Schlüssel des Terrors

1x Schlüssel der Zerstörung Rotes Portal zu den Hallen von Lilith

Rotes Portal zum Glutofen der Pein

Rotes Portal zum Vergessenen Sand 1x Mephistos Gehirn

1x Diablos Horn

1x Baals Auge Rotes Portal nach Über-Tristram

Das große Skyrim-Quiz: Wie gut kennt ihr The Elder Scrolls 5: Skyrim wirklich?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).