Wer 100% aller Trophäen und Erfolge in Diablo 2: Resurrected erreichen will, ist mehrere hundert Stunden beschäftigt. Wir verraten euch, wie ihr trotzdem so schnell wie möglich ans Ziel kommt.

Diablo 2: Resurrected Facts

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen in Diablo 2: Resurrected

Roadmap zur Platin-Trophäe in Kena: Bridge of Spirits Da ihr mit mindestens einem Charakter das Höchstlevel 99 erreichen müsst, werdet ihr mehrere 100 Spielstunden benötigen um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten. Es lohnt sich also nur, wenn ihr sowieso vorhabt, Diablo 2: Resurrected über einen längeren Zeitraum zu spielen.

um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten. Es lohnt sich also nur, wenn ihr sowieso vorhabt, Diablo 2: Resurrected über einen längeren Zeitraum zu spielen. Der effektivste Weg alle Trophäen zu erreichen, ist es, einen Hardcore-Charakter auf Level 99 zu leveln, da ihr auf diesem Weg die zwei anspruchsvollsten Trophäen auf einen Streich abarbeitet. Da euer Hardcore-Charakter jedoch bei nur einem Tod gelöscht wird, ist dieser Weg auch der riskanteste.

Ihr könnt keine Trophäen verpassen.

Es gibt keine geheimen Trophäen .

. Nahezu alle Erfolge schaltet ihr automatisch frei, indem ihr einfach das Spiel mit allen sieben Klassen auf jeweils allen drei Schwierigkeitsgraden absolviert.

Guides zu allen sieben Klassen findet ihr hier: Die Zauberin Der Paladin Der Barbar Der Druide Die Amazone Der Totenbeschwörer Die Assassine



Im Folgenden zeigen wir euch die Freischaltbedingungen für alle Trophäen in Diablo 2: Resurrected. Die allermeisten Erfolge werden automatisch im Laufe des Spiels freigeschaltet und brauchen keine zusätzliche Erklärung.

Noch mehr Tipps zu Diablo 2: Resurrected findet ihr in unserem Video.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

In unserem Leveling-Guide erfahrt ihr, wie ihr so schnell wie Möglich Level 99 erreicht. Wir empfehlen einen Hardcore-Charakter zu leveln, da ihr auf diesem Weg automatisch auch die Trophäe Tod? Sollte ich den kennen? erhaltet, den womöglich schwierigsten und aufwendigsten Erfolg in Diablo 2: Resurrected.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zur Zauberin.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zum Totenbeschwörer.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zum Paladin.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zum Barbaren.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zur Amazone.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zum Druiden.

Hier findet ihr unseren Klassen-Guide zur Assassine.

In unserem Leveling-Guide erfahrt ihr, wie ihr so schnell wie Möglich Level 99 erreicht.

Kombiniert drei makellose Edelsteine des gleichen Typs im Horadrimwürfel, um einen perfekten Edelstein herzustellen.

Kombiniert ein magisches Amulett mit jeweils einem perfekten Edelstein jedes Typs. (Amethyst, Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd, Topas)

Kombiniert die zu reparierende Waffe im Horardrimwürfel mit einer Ort-Rune. Um eine Waffe aufzuladen, müsst ihr sie im Würfel mit einer Ort-Rune und einem lädierten Edelstein kombinieren.

Kombiniert den gesockelten Gegenstand mit einerr Hel-Rune und einer Schriftroll des Stadtportals. Alle gesockelten Runen und Edelsteine werden dabei zerstört!

Um die Standarte des Helden zu erhalten, müsst ihr alle Uber-Bosse besiegen. Einen Guide dazu findet ihr bald auf GIGA.

Der Stein von Jordan ist ein einzigartiger Ring. Mit etwas Geduld werdet ihr das Item früher oder später automatisch finden. Ein beliebter Farming-Spot ist Andariel im Schwierigkeitsgrad Alptraum.

Heuert eine Söldnerin im ersten Akt an. Zuvor müsst ihr die Quest Der Friedhof der Schwestern abgeschlossen haben, indem ihr Blutrabe auf dem Friedhof besiegt.

Heuert einen Söldner in Akt 2 an.

Heuert einen Söldner in Akt 3 an.

Heuert einen Söldner in Akt 5 an.

Besiegt 20 Spieler im PvP-Modus, um ihre Ohren zu sammeln. Alle Infos zum Multiplayer von Diablo 2: Resurrected findet ihr in unserem Guide.

Eine Übersicht aller Runenwörter findet ihr in unserem Guide.

Kombiniert zwei gleiche Runen im Horadrimwürfel.

Das Glücksspiel ist sehr kostspielig und wird teurer, je höher das Level eures Charakters ist. Wir empfehlen, zuerst einen Charakter ins Endgame zu leveln, damit eure Schatztruhe gut mit Gold gefüllt ist. Wechselt danach zu einem niedrigstufen Charakter, der zwar keine hochwertigen, aber dafür preiswerten Items würfeln kann. Mit genügend Gold sollte früher oder später ein einzigartiger Gegenstand dabei sein.