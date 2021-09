Der Totenbeschwörer lässt nicht nur besiegte Gegner für sich kämpfen, sondern ist auch eine der besten Suuport-Klassen im Gruppenspiel. Mit unserem Guide meistert ihr mühelos den normalen Schwierigkeitsgrad in Diablo 2: Resurrected.

Allgemeine Tipps zum Totenbeschwörer

Die namensgebende Fähigkeit des Totenbeschwörers ist zwar das Wiederbeleben gefallener Widersacher, für den normalen Schwierigkeitsgrad empfehlen wir euch jedoch einen Build, der auf den Skills Zähne und Knochenspeer basiert. Damit bleibt ihr stets auf sicherem Abstand und könnt eure Feinde aus der Ferne mit Zaubersprüchen zusetzen.

Die wichtigsten Attribute

Stärke / Geschicklichkeit Nur so viel wie nötig um eure Ausrüstung zu tragen.

Energie Optional könnt ihr ein paar Punkte investieren, um euren Manavorrat zu erhöhen.

Vitalität Nahezu alle Punkte sollten bei jedem Levelaufstieg in Vitalität investiert werden.



Anfänger-Build für den Spieleinstieg

Die ersten 17 Level verlasst ihr euch primär auf die Fähigkeit Zähne, bevor ihr ab Level 18 zum Knochenspeer wechselt. Da die beiden Fähigkeiten Synergie zueinander haben, profitiert euer Knochenspeer von den in Zähne investierten Punkten. Steckt danach die meisten Punkte in Knochenspeer, optional könnt ihr aber auch vereinzelt Punkte in Zähne investieren, um die Fähigkeitsstufe zu maximieren.

Auf Level 25 könnte euer Build ungefähr so aussehen:

Fähigkeit Skillpunkte Zähne 16 Ton Golem 1 Verstärkter Schaden 1 Eiserner Jungfrau 1 Kadaver 1 Knochenspeer 8+

Im Kampf gegen Bosse und zähere Gegner, leistet euch der Skill Eiserne Jungfrau gute Dienste, da ihr auf diese Weise erlittenen Schaden an die Gegner zurückgebt. Außerdem solltet ihr bei jeder Gelegenheit den Ton Golem nutzen, der für euch die Rolle des Tanks übernimmt.

Hilfreiche Runenwörter

Auch der Totenbeschwörer kommt um das extrem nützliche Runenwort Verstohlenheit nicht herum.

Runenwort Runen und Ausrüstung Effekte Verstohlenheit (Level 17) Tal + Eth

Graue Rüstung mit 2 Sockeln +25% Bewegungsgeschwindigkeit

+25% Schnellere Zauberrate

+25% Schnellere Erholung nach Treffer

+6 zu Geschicklichkeit

Mana regenerieren 15%

+15 zu maximaler Ausdauer

Gift-Widerstand +30%

Magie-Schaden reduziert um 3

Da der Totenbeschwörer weder Nahkanpfwaffen noch Feuer-Skills benutzt, stehen ihm zu Beginn außer Verstohlenheit kaum nützliche Runenworter zur Verfügung. Ab dem Schwierigkeitsgrad Alptraum nehmen seine Möglichkeiten aber spürbar zu.