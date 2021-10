Der Nekromant lässt nicht nur besiegte Gegner für sich kämpfen, sondern ist auch eine der besten Support-Klassen im Gruppenspiel. Mit unserem Guide kämpft ihr euch mit dem Totenbeschwörer durch alle drei Schwierigkeitsgrade in Diablo 2: Resurrected.

Diablo 2: Resurrected Facts

Die namensgebende Fähigkeit des Totenbeschwörers ist zwar das Wiederbeleben gefallener Widersacher, für den normalen Schwierigkeitsgrad empfehlen wir euch jedoch einen Build, der auf den Skills Zähne und Knochenspeer basiert. Damit bleibt ihr stets auf sicherem Abstand und könnt eure Feinde aus der Ferne mit Zaubersprüchen zusetzen. Eine ähnliche Version des Builds bringt euch schließlich bis ins Endgame.

Anfänger-Build für den Spieleinstieg (Level 1 bis 24)

Die ersten 17 Level verlasst ihr euch primär auf die Fähigkeit Zähne, bevor ihr ab Level 18 den Knochenspeer erhaltet. Da die beiden Fähigkeiten Synergie zueinander haben, profitiert euer Knochenspeer von den in Zähne investierten Punkten. Steckt danach die meisten Punkte in Knochenspeer, optional könnt ihr aber auch vereinzelt Punkte in Zähne investieren, um die Fähigkeitsstufe zu maximieren.

Bis Level 24 empfehlen wir folgende Skillpunkte und Attribute:

50 Stärke

45 Energie

Alle weiteren Punkte in Vitalität

Level Fähigkeit 2-5 Zähne 6 Ton Golem 7-10 Zähne 11 Verstärkter Schaden 12 Eiserne Jungfrau 13-16 Zähne 17 Kadaverexplosion 18-24 Knochenspeer

Im Kampf gegen Bosse und zähere Gegner leisten euch die Skills Eiserne Jungfrau und Ton Golem gute Dienste. Beschwört einen Golem und verzaubert ihn mit der Eisernen Jungfrau. Solange Bosse den Golem angreifen, wird ein Teil ihres eigenen Schadens auf sie zurückgeworfen, wodurch sie sich praktisch selbst besiegen. Sollte euer Golem dabei sterben, könnt ihr problemlos einen neuen beschwören und abermals verzaubern.

Knochenspeer: Endgame-Build für den Totenbeschwörer (Level 24 bis 99)

Sobald ihr den Schwierigkeitsgrad Alptraum erreicht, könnt ihr eure Werte und Fähigkeiten zurückzusetzen und den folgenden, stärken Build bis ins Endgame spielen.

50 Stärke

Alle weiteren Punkte in Vitalität

Fähigkeit Skillpunkte Ton Golem 1 Knochenrüstung 1 Knochenwand 5 Zähne 1 Kadaverexplosion 5 Knochenspeer 7 Knochengefängnis 1

Auf Level 24 werdet ihr mit dieser Vorgabe einige Skillpunkte übrig haben. Das ist richtig so, damit ihr sie bei jedem Levelaufstieg gleichmäßig in Knochenspeer und Knochengefängnis investieren könnt. Maximiert schließlich die folgenden Skills in dieser Reihenfolge:

Knochenspeer Knochengefängnis Knochenwand Kadaverexplosion Zähne

Spielstil des Knochenspeer-Totenbeschwörers

Aktiviert zu jeder Zeit eure Knochenrüstung, die euch regelmäßig das Leben retten wird.

Gegen Gruppen: Benutzt euren Knochenspeer, bis ein oder zwei Gegner gestorben sind. Sprengt dann die Leichen mit Kadaverexplosion in die Luft, um somit auch alle weiteren Gegner im Umkreis zu töten. Sollten einige die Kadaverexplosion überleben, könnt ihr ihnen mit Knochenspeer den Rest geben.

Mit der Fähigkeit Knochengefängnis könnt ihr Gegner an Ort und Stelle einsperren. Nutzt diese Fähigkeit vor allem, wenn ihr in Gefahr seid und von Gegnern überwältigt werdet. So könnt ihr problemlos fliehen.

Gegen Bosse: Sperrt den Gegner in ein Knochengefängnis und beschießt ihn aus sicherer Entfernung mit Knochenspeeren.

Hilfreiche Runenwörter für den Totenbeschwörer

Sucht in Akt 2 beim Händler Drognan nach einem grauen Schlagstab oder Knochenstab mit zwei offenen Sockeln und Bonus-Leveln zu Knochenspeer. Im Schwierigkeitsgrad Alptraum könnt ihr darin die Runen Dol und Io sockeln, um das Runenwort Weiß herzustellen. Eine Übersicht aller Runenwörter findet ihr in unserem Guide.

Waffen:

Level 35: Weiß (DolIo)

Schild:

Level 21: Schwur der Urahnen ( RalOrtTal )

) Level 25: Geist (TalThulOrtAmn)

Rüstung:

Level 17: Verstohlenheit (TalEth)

Helm:

Level 27: Überlieferung (OrtSol)

Söldner: