Der Paladin ist nicht nur einer der stärksten Endgame-Charaktere in Diablo 2: Resurrected, sondern kämpft sich mit dem richtigen Starter-Build auch mühelos durch die ersten Spielstunden. Wir zeigen euch die richtigen Skills und Runenwörter, um den Schwierigkeitsgrad „Normal“ zu meistern.

Diablo 2: Resurrected Facts

Allgemeine Tipps zum Paladin

Der Paladin ist der wahrscheinlich beste Nahkämpfer in Diablo 2, da er nicht nur extrem widerstandsfähig ist, sondern im Gegensatz zum Barbaren auch jede Menge Schaden austeilen kann. Ein Markenzeichen des Paladins sind seine offensiven und defensiven Auren, die sowohl euch als auch eure Teammitglieder mit mächtigen Boni versorgen.

Die wichtigsten Attribute

Stärke In Akt 1 und 2 solltet ihr bis zu 30 beziehungsweise 40 Punkte in Stärke stecken, um eure Ausrüstung tragen zu können. In Akt 5 sind 60-70 Punkte hilfreich, um die besten Items des Schwierigkeitsgrades auszurüsten.

Geschicklichkeit 30 Punkte in Geschicklichkeit sind ausreichend für den normalen Schwierigkeitsgrad.

Energie Im normalen Schwierigkeitsgrad sind hier keine Punkte nötig.

Vitalität Jeder Punkt, den ihr nicht für das Tragen eurer Ausrüstung benötigt, wird in Vitalität gesteckt.



Anfänger-Builds für den Spieleinstieg

Die stärkste und einfachste Skillung des Paladins im Schwierigkeitsgrad Normal ist die Fähigkeit Heiliges Feuer. Die Aura verstärkt nicht nur all eure Angriffe mir Feuerschaden sondern fügt auch allen Gegnern im Umkreis automatisch Schaden zu. Dadurch sterben einige Monster ganz von allein, sodass ihr euch in den meisten Situationen strategisch auf einzelne Widersache konzentrieren könnt. Als primären Angriffsskill steckt ihr einen Punkt in Eifer.

Auf Level 25 könnte euer Build ungefähr so aussehen:

Fähigkeit Skillpunkte Heiliges Feuer 20 Eifer 1 Macht 1 Opfer 1 Widerstand gegen Feuer 1+

Sobald ihr das Maximum des Skills Heiliges Feuer erreicht habt, könnt ihr alle weiteren Punkte in Widerstand gegen Feuer stecken. Durch die Synergie der beiden Fähigkeiten erhöht jeder Punkt in diesem Skill weiterhin euren Schaden mit Heiliges Feuer.

Hilfreiche Runenwörter

Im Schwierigkeitsgrad Normal kann der Paladin von mehreren Runenwörtern profitieren.

Runenwort Runen und Ausrüstung Effekte Stahl (Level 13) Tir +El

Grauer Streitkolben, Axt oder Schwert mit 2 Sockeln 20% erhöhter Schaden

+3 zu min. Schaden

+3 zu max. Schaden

+50 zu Angriffswert

50% Chance auf offene Wunden

+25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+2 Mana nach jedem Kill

+1 zu Lichtradius Boshaftigkeit (Level 15) Ith + El + Eth

Graue Nahkampfwaffe mit 3 Sockeln 33% erhöhter Schaden

+9 zu max. Schaden

100% Chance auf offene Wunden

-25% Zielverteidigung

-100 zu Monsterverteidigung pro Treffer

Verhindert Monsterheilung

+50 zu Angriffswert

Lebensverlust -5 Verstohlenheit (Level 17) Tal + Eth

Graue Rüstung mit 2 Sockeln +25% Bewegungsgeschwindigkeit

+25% Schnellere Zauberrate

+25% Schnellere Erholung nach Treffer

+6 zu Geschicklichkeit

Mana regenerieren 15%

+15 zu maximaler Ausdauer

Gift-Widerstand +30%

Magie-Schaden reduziert um 3

Wie die anderen Nahkampfklassen auch kann der Paladin ab Level 13 das Runenwort Stahl benutzen oder bis Level 15 warten, um die etwas mächtigere Runenwort Boshaftigkeit herzustellen. Letzteres ist etwas aufwendiger, da ihr nicht nicht nur alle drei Runen sondern auch eine Waffe mit drei Sockeln finden müsst.

Außerdem müsst ihr einen Weg finden den Lebensverlust -5 auszugleichen. Am einfachsten geht das mit einem Söldner aus Akt 2 mit der Fähigkeit Gebet. Dadurch wird euer Leben automatisch regeneriert. Ab Level 17 könnt ihr dann außerdem eine Rüstung mit dem Runenwort Verstohlenheit tragen, die mit Abstand beste Option für jede Klasse an diesen Punkt im Spiel.