Habt ihr schon einmal ein Headset an euren Xbox-Controller angeschlossen und euch gefragt, warum der Ton auf den angeschlossenen Lautsprechern oder dem Fernseher trotzdem weiterläuft? Nun, warum das so ist, können wir nicht beantworten, aber immerhin arbeitet Microsoft inzwischen an diesem Problem.

Xbox: Nerviges Ton-Problem wird endlich behoben

Bisher gibt es keine andere Möglichkeit, außer beispielsweise den Fernseher stumm zu schalten – ein Problem, das bereits seit Längerem bekannt ist. Zum Glück scheint Microsoft das jetzt erkannt zu haben und arbeitet an einer Lösung. Aus einem „Xbox Insider“-Post lässt sich herauslesen, dass sich eine neue Funktion in der Testphase befindet:

„Eine neue, optimierte Audio-Einstellung ist jetzt verfügbar mit neuen Funktionen wie ‚Stummschaltung des Lautsprechers, wenn ein Headset angeschlossen ist‘ und dazu eine neue ‚Audio-Tests & Details‘-Seite.“

Solltet ihr noch nicht wissen, was das „Xbox Insider“-Programm ist: Dabei handelt es sich um ein Programm, das leidenschaftlichen Xbox-Fans die Gelegenheit gibt, Feedback zu den neuesten Xbox-Systemupdates sowie Funktionen und Spielen zu geben, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Xbox Insider haben also im Moment die Möglichkeit, eine Einstellung zu aktivieren, welche die Lautsprecher sofort stumm schaltet, wenn ein Headset angeschlossen wird. Wie lang es dauert, bis das Update für alle verfügbar ist, ist noch nicht bekannt.

Xbox arbeitet an einem weiteren Feature

Obwohl die neue Funktion mit Sicherheit ein Highlight ist, ist sie nicht das Einzige, an dem Microsoft derzeit arbeitet. Xbox Insider testen außerdem einen Filter, der mit der Absicht entwickelt wurde „Menschen mit Farbenblindheit oder Farbsehschwäche die Möglichkeit zu geben, mehr aktuelle Spiele sowie Titel aus dem Xbox-Katalog zu erkunden, die bisher für Farbenblinde unzugänglich waren.“

Auch hier ist noch nicht bekannt, ob und wann das Feature für alle verfügbar sein wird.

(Quelle: Xbox Insider Blog)

