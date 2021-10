HTC hat überraschend neue In-Ear-Kopfhörer präsentiert. Die True Wireless Earbuds Plus sind mit aktiver Geräuschunterdrückung ausgestattet und wasserdicht konzipiert. Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen.

Dem taiwanischen Hersteller HTC ging es schon mal deutlich besser. Auf dem Smartphone-Markt ist man quasi nicht mehr präsent und lediglich die VR-Brillen sorgen dafür, dass HTC zumindest in manchen Kreisen weiter relevant bleibt. Nun hat man etwas überraschend eigene Kopfhörer präsentiert, die sich durchaus sehen lassen können.

HTC: Neue True-Wireless-Kopfhörer mit ANC

HTC ist eigentlich nicht für Kopfhörer bekannt, hat mit den True Wireless Earbuds Plus nun aber doch ein eigenes Paar vorgestellt. Highlight der In-Ear-Kopfhörer, die in einer weißen und einer schwarzen Variante erhältlich sind, ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). So können störende Geräusche der Umgebung automatisch herausgefiltert werden. Auch an eine Environmental Noise Cancellation (ENC) wurde gedacht. Darüber hinaus sind die Earbuds wasserdicht nach dem Standard IPX5 gestaltet. Spritzwasser macht ihnen also nichts aus.

Bei der Akkulaufzeit spricht HTC von bis zu 6 Stunden, sofern die aktive Geräuschunterdrückung ausgeschaltet ist. Andernfalls stehen 4,5 bis 5 Stunden Musikwiedergabe zur Verfügung. Über das mitgelieferte Case lassen sich die Earbuds dreimal aufladen. Im Idealfall steht insgesamt eine Laufzeit von 24 Stunden zur Verfügung. Aufgeladen wird per USB-C, eine kabellose Stromversorgung ist nicht vorgesehen. Bluetooth 5.0 steht als Verbindung zum Smartphone bereit (Quelle: HTC).

HTC: True Wireless Earbuds Plus kosten 84 Euro

HTCs Earbuds sind ab sofort über den hauseigenen Vive-Store zu einem Preis von 84 Euro erhältlich. Auch in Deutschland können die drahtlosen Kopfhörer erstanden werden, wobei hier noch recht hohe Versandkosten in Höhe von 19,36 Euro hinzukommen. So kosten die True Wireless Earbuds Plus dann 103,36 Euro.