Das kommende PS5-Spiel After Us wird von Entwickler Piccolo Studio als Open-World- und Plattform-Abenteuer beschrieben. Fans sind vom letzten Trailer dazu begeistert und viele erinnert das Spiel an den PS3-Hit Journey.

PlayStation 5 Facts

PlayStation 5: After Us begeistert Fantasy-Fans

Sony veröffentlicht noch im Mai das perfekte Spiel für euch, wenn ihr surreale und mystisch gestaltete Welten mögt. Ihr schlüpft in die Rolle von Gaia, dem Geist des Lebens, der sich durch eine karge Welt bewegt und dort versucht, mit seiner Fähigkeit das Leben zurückzubringen und Tierseelen zu retten (Quelle: PlayStation).

In After Us gibt es keinen vorgegebenen Weg, um euer Ziel zu erreichen. Und so ermutigt euch das Spiel dazu, Aufgaben auf ganz unterschiedliche Weise zu lösen. Um es euch aber nicht zu einfach zu machen, warten auf euch zahlreiche Gegner und Herausforderungen wie beispielsweise Puzzle, bei denen Gaias Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden.

Vielleicht kam jetzt bei dem einen oder anderen von euch schon die Frage auf: Kann ich die Tiere streicheln? Ja! Das Spiel wirbt unter anderem damit, dass ihr alle Tiere, die ihr rettet, auch streicheln könnt – und zwar kinderleicht über das Touchpad eures DualSense-Controllers. Dazu gehören nicht nur Katzen und Hunde, sondern auch Waschbären, Pferde und viele weitere Tiere.

Macht euch im Video einen ersten Eindruck vom Spiel:

After Us

PS5: After Us erinnert viele an Journey

Die Aufmachung von After Us erinnert viele an die beschwerliche, aber schöne Reise durch die Welt von Journey. Während man in After Us ein mysteriöses Mädchen durch eine karge Welt bewegt und diese heilt, schlüpft man in Journey in eine mit einer Robe bekleidete Figur, die durch eine riesige Wüste läuft, auf dem Weg zu einem großen Berg am Horizont.

Die Parallelen kommen bei Fans gut an und steigern die Vorfreude. Auch die atemberaubende Atmosphäre von After Us wird mehrmals gelobt – „ein Spiel mit Seele“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

After Us erscheint voraussichtlich am 23. Mai 2023 für die PlayStation 5.

