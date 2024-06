Die neuen Teufel-Lautsprecher sind ein wahr gewordener Traum

Der Berliner Lautsprecherhersteller hat das stille Flehen von Rockfans erhört. Einige Bluetooth-Boxen erscheinen in neuem Design, das in Zusammenarbeit mit einer legendären Gitarrenmarke entstanden ist. Wir zeigen euch alle Modelle in der Übersicht.

Denk an den Gitarrengott. Ja, genau: Jimi Hendrix. Und nun an sein Instrument: Eine Fender Stratocaster. Löst das etwas bei dir aus?

Fender x Teufel: Gitarrenmarke und Lautsprecherhersteller machen gemeinsame Sache

Fender x Teufel ROCKSTER-Serie 2024

Es geht noch weiter: Mark Knopfler, Bonnie Raitt, Bob Dylan, H.E.R., Eric Clapton und viele mehr. Fender hat Musikgeschichte geschrieben – das steht außer Frage. Der mit Auszeichnungen überhäufte Boxenbauer Teufel hat es jetzt geschafft, diese Kultmarke für eine Kollaboration an Bord zu holen. Ein Hauch von Rock ’n’ Roll – und für einige Kundinnen und Kunden die Erfüllung eines Traums.

Fender x Teufel Rockster Cross (Bildquelle: Teufel)

Teufel Air 2, Cross und Go 2 im Fender-Design

Drei Lautsprecher von Teufel sind ab sofort in einem neuen Look zu haben:

Fender x Teufel Rockster Air 2 , 699,99 Euro (bei Teufel anschauen): Großer Partylautsprecher (Höhe: 58,9 cm), auch geeignet für Live-Events und die Bühne.

, 699,99 Euro (bei Teufel anschauen): Großer Partylautsprecher (Höhe: 58,9 cm), auch geeignet für Live-Events und die Bühne. Fender x Teufel Rockster Cross , 349,99 Euro (bei Teufel anschauen): mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher, rund 16 Stunden Akkulaufzeit. Ein Original Fender-Gitarrengurt als Trageriemen ist auch dabei.

, 349,99 Euro (bei Teufel anschauen): mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher, rund 16 Stunden Akkulaufzeit. Ein Original Fender-Gitarrengurt als Trageriemen ist auch dabei. Fender x Teufel Rockster Go 2, 149,99 Euro(bei Teufel anschauen): handlicher Bluetooth-Lautsprecher (Gewicht: 734 g). Nach IP67 vor Staub und Wasser geschützt.

Allen drei Modellen ist ein Fender Plektrum beigelegt.

Bei „Fender x Teufel" handelt es sich womöglich eine Traumhochzeit. Dass die Strategie „Retro-Look mit vertrautem Logo" funktionieren kann, das hat die ursprünglich für Gitarrenverstärker bekannte Marke Marshall bereits vorgemacht. Der Unterschied: Teufel muss seine technische Kompetenz bei Bluetooth-Kopfhörern und -Lautsprechern nicht erst beweisen. Unzählige Testsiege haben über Jahre hinweg ein großes Vertrauen bei der Kundschaft aufgebaut.

Konkurrenz für Bose und JBL auf dem Heimatmarkt?

Mit Blick auf den Lautsprecher-Markt interessant: Die Berliner werden die „Fender x Teufel Rockster“-Serie auch in den USA verkaufen. Im Land von Bose, JBL und Sonos spielt die deutsche Marke Teufel Stand heute noch keine Rolle – und das könnte sich nun vielleicht ändern.

Fender x Teufel Rockster Air 2 mit dem passendem Rucksack (Bildquelle: Teufel)

Der neue Partner hält sich nicht mit wertschätzenden Worten zurück: „Wenn wir den Namen Fender auf etwas schreiben, müssen wir wirklich daran glauben und uns vom großartigen Klang überzeugen. Wir haben uns mit Teufel zusammen getan, weil sie Top-Produkte mit Top-Sound bauen,“ schwärmt Justin Norvell (Executive Vice President Product, Fender Musical Instruments Coporation).

