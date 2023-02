„Die Toten Hosen“ sind wieder auf der Bühne. Anlass ist jedoch keine normale Tour, sondern ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Wer kein Ticket für das Konzert in Düsseldorf ergattern konnte, kann Die Toten Hosen heute im Live-Stream online verfolgen. Es wird sowohl eine Live-Video-Übertragung als auch einen Radio-Stream geben.

Das Konzert in der Heimatstadt der deutschen Rocker war innerhalb von 60 Sekunden ausverkauft. Ein Großteil der Fangemeinde soll nicht außen vor bleiben und kann den Charity-Auftritt daher heute Abend vor dem Fernseher oder Radio mitverfolgen. Vor dem Bildschirm könnt ihr das „Die Toten Hosen“-Konzert im kostenlosen Live-Stream über Magenta Musik und Magenta TV streamen. Das Event läuft unter dem Motto „Drei Akkorde für deine Spende“. Daneben gibt es Übertragungen bei verschiedenen regionalen Radiosendern der ARD.

Die Toten Hosen: Hier gibt es das Benefiz-Konzert heute im Live-Stream

Mit dem Auftritt wollen Campino & Co. Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien sammeln. Als Gäste haben Thees Uhlmann und die Donots ihren Besuch angekündigt. Alle Einnahmen sollen an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen e.V. und Medico International gehen. Neben dem Live-Stream bei Magenta könnt ihr das Konzert auch im Radio hören. Diese Sender übertragen es:

MDR Jump

SWR 3

Bremen Vier

hr3

WDR 2

SR1

Wann geht es los? Der Stream beginnt um 20:15 Uhr. Dann könnt ihr rund 2 Stunden lang die großen Hits der Punk-Rocker aus Düsseldorf hören. Zudem wird es sicherlich den einen oder anderen Spendenaufruf und Ansagen von Campino geben.

Die Toten Hosen: „Drei Akkorde für deine Spende“

Der Auftritt findet im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf statt. Die Stadt stellt „Die Toten Hosen“ die Halle kostenfrei zur Verfügung. 10.500 Zuschauer passen in die Location. Die Tickets kosteten 75 Euro. Die Hosen verzichten genauso wie viele Mitarbeiter beim Konzertabend auf eine Gage für ihren Auftritt. Alle Ticket- sowie Merchandise-Einnahmen gehen in den Spendentopf. Bereits jetzt sollen über 600.000 Euro für die Erdbebenopfer zusammengekommen sein. Campino und seine Band hoffen auf eine Millionenspende bei ihrem spontan angekündigten Auftritt. Wenn ihr auch etwas spenden wollt, findet ihr die notwendigen Kontodaten auf der Live-Stream-Seite zum Event bei Magenta Musik.

Schon zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs zogen Campino und Co. die „Spendenhosen“ an:

Eine Tour von „Die Toten Hosen“ gibt es 2023 nicht. Im letzten Jahr waren die Rocklegenden auf den deutschen Bühnen zu sehen. Es wird aber einige Gelegenheiten bei Festivals sehen. So sind „Die Toten Hosen“ unter anderem Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park sowie bei den Lido Sounds in Linz, Österreich sowie dem Gurtenfestival in Bern, Schweiz zu sehen.

