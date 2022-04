Ab sofort lässt sich Disney+ auch verschenken. Dazu bietet Disney im stationären Handel Gutscheinkarten an, die in drei Ausführungen bereitstehen. Zu Beginn gibt es die Gutscheine bei MediaMarkt und Saturn, weitere Händler sollen folgen.

Disney+ Facts

Disney+: Gutscheine bei MediaMarkt und Saturn

Disney+ als Geschenk für Freunde und Familie funktioniert jetzt auch in Deutschland. Bei MediaMarkt und Saturn lassen sich nun Gutscheinkarten erstehen, die online beim Streaming-Anbieter eingelöst werden können. Weitere Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen folgen. Auch rein digitale Gutscheine sind geplant. Kunden müssen in jedem Fall mindestens 18 Jahre alt sein.

Interessenten haben die Wahl zwischen drei Ausführungen. Die kleinste Variante kostet 26,97 Euro und bietet Zugriff auf Disney+ über einen Zeitraum von drei Monaten. Ein halbes Jahr Disney+ ist für 53,94 Euro zu bekommen, ein Jahresabo lässt sich der Konzern mit 89,90 Euro bezahlen. Im Vergleich zu den Online-Angeboten ergibt sich also kein Preisunterschied, es bleibt bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 pro Jahr.

Dass sich die Gutscheinkarten als Geschenk eignen, macht noch ein wichtiges Detail deutlich: Eine automatische Verlängerung des Abonnements findet nicht statt. Freunde und Familie können also ohne Druck selbst entscheiden, ob sie Disney+ später weiter nutzen möchten (Quelle: Digital Fernsehen).

Das erwartet euch bei Disney+:

Disney+: Das erwartet euch beim Streamingdienst Abonniere uns

auf YouTube

Disney+: So werden Gutscheinkarten eingelöst

Um die Gutscheine einzulösen, wird der erworbene Code mitsamt der eigenen E-Mail-Adresse bei disneyplus.epay.de eingegeben. Anschließend gibt es eine E-Mail von Disney+ mit einem neuen Code, der dann bei disneyplus.com/redeem eingelöst wird. Details zum Vorgang sind auch auf den Gutscheinkarten selbst nachzulesen.

Kunden mit bestehendem Abonnement können ihren Gutschein erst nach Ablauf des Abo-Zeitraums verwenden. Eine Kombination ist hier nicht vorgesehen.