Disney+ lässt es sich nicht nehmen, im Januar 2022 direkt einen kürzlichen Marvel-Kinofilm ins Programm zu nehmen. Zudem erscheinen zwei Oscar-Filme, die ihr nachholen solltet, falls ihr sie noch nicht kennt.

Eternals

Streamt Eternals ab jetzt bei Disney+.

Eternals kommt zu Disney+! Der vieldiskutierte neue Marvel-Blockbuster erscheint schon am 12. Januar auf der Streaming-Plattform – was besonders gut für diejenigen sein dürfte, die zum Release des Films nicht ins Kino gehen konnten oder wollten. Eternals schließt an die Ereignisse von Avengers: Endgame an, wobei dieses Mal der Fokus auf einer Gruppe unsterblicher Superhelden liegt – den Eternals. Wie sie die Geschichte der Menschheit geprägt haben und weiterhin prägen, zeigt euch ein erster Einblick mit dem Trailer:

Marvel Studios' Eternals: Finaler Trailer

The Shape of Water

Streamt The Shape of Water ab jetzt auf Disney+.

The Shape of Water hat 2018 vier Oscars abgestaubt, darunter den Oscar für den besten Film des Jahres. Das romantische Fantasy-Drama von Guillermo del Toro erzählt die Geschichte einer einsamen Reinigungsfrau, die in einer geheimen Forschungseinrichtung arbeitet. Als sie dort eine gefangengehaltene Meereskreatur entdeckt, entwickelt sich eine einzigartige Beziehung zwischen den beiden.

Birdman

Streamt Birdman ab jetzt auf Disney+.

2014 hat Birdman vier Oscars gewonnen, darunter auch den Oscar für den besten Film des Jahres. Falls ihr diesen einzigartigen Blockbuster damals verpasst habt, könnt ihr ihn jetzt an einem Filmabend im Winter auf Disney+ nachholen: Birdman ist ein Satiredrama über einen alten Schauspieler, der seinen Ruhm auf dem Broadway wiederbeleben möchte. Das Besondere an dem Film ist allerdings auch die Art, wie er gemacht wurde: Birdman wirkt auf den Zuschauer, als ob der gesamte Film in einer einzigen Sequenz gedreht wurde. Größtenteils ist das auch der Fall; nur einige wenige unsichtbare Schnitte trennen die langen Szenen.

Momentan läuft auch die langerwartete Serie The Book of Boba Fett auf Disney+. Zwar sind erst ein paar Folgen online, die nächsten Episoden erscheinen aber alle mittwochs – bis die erste Staffel beendet ist. The Book of Boba Fett ist eine Spin-Off-Serie von The Mandalorian und wurde vom selben Showrunner produziert.