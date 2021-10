Halloween rückt näher, wie euch das kommende Wochenende spüren lässt: Wir stellen euch 3 Mystery- und Horror-Tipps vor, die ihr ab jetzt streamen könnt.

Just Beyond auf Disney+

Disneys neue Schaueranthologie Just Beyond ist am 13. Oktober auf Disney+ gestartet: Taucht tief in die fantastischen Geschichten von R.L. Stine ein, dem Erfinder der Gänsehaut-Bücher. Jede Folge wird eine andere Geschichte mit neuen Schauspielern zeigen, ganz im Stil von Mystery-Klassikern wie The Twilight Zone. Dabei konzentrieren sich die Episoden auf gepflegten Grusel, Parallelwelten, Hexen und übernatürliche Phänomene.

Streamt Just Beyond ab jetzt auf Disney+.

What We Do in the Shadows auf Disney+

Falls ihr Taika Waititis Fantasy-Komödie What We Do in the Shadows kennt und liebt, so solltet ihr der gleichnamigen Serie einen Besuch abstatten: Die vielfach gelobte Vampirparodie folgt drei jahrhundertealten Vampiren auf Staten Island, und beleuchtet deren alltägliches, verrücktes Leben. Mancher munkelt, die Serie solle sogar besser sein als der Film.

Mittlerweile sind bereits zwei Staffeln von What We Do in the Shadows erschienen, die dritte Staffel läuft gerade in den USA. Diese beiden ersten Staffeln sind ab jetzt auf Disney+ verfügbar – und die dritte wird wahrscheinlich irgendwann folgen.

Streamt What We Do in the Shadows jetzt auf Disney+.

The-Conjuring-Teile auf Amazon Prime Video

Die ersten beiden The-Conjuring-Teile schleichen sich ins Streaming-Sortiment von Amazon Prime Video. Falls ihr die Horror-Klassiker noch nicht kennt, solltet ihr sie wenigstens jetzt – zu Fast-Halloween! – endlich sehen.

In The Conjuring werden die interessantesten und furchteinflößendsten Fälle der Dämonologen Ed und Lorraine Warren gezeigt; ob die aber alle wirklich so passiert sind, bleibt eurer Fantasie überlassen. Fakt ist, dass beiden Filme wundervoll gruselige Geistergeschichten erzählen, die mit Jump-Scares und Horror-Effekten nicht sparen.

Streamt The Conjuring 1 und The Conjuring 2 ab jetzt auf Amazon Prime Video.

Falls ein paar Serien-Fans anwesend sind: Heute, also am 15. Oktober, ist gleichfalls die 8. Staffel von Homeland auf Amazon Prime Video erschienen. Eine fantastische Thriller-Serie, die sich über die Staffeln hinweg ziemlich gut gehalten hat.