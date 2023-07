2023 wird EA zum ersten Mal seit 30 Jahren ohne den FIFA-Verband ein neues Fußballspiel herausbringen – ein verlässlicher Dataminer hat nun interessante Informationen zu dem kommenden Release geleakt.

Die Spannung steigt: Mit EA Sports FC 24 wird Publisher Electronic Arts dieses Jahr sein ganz eigenes Fußball-Spiel veröffentlichen – neben der Namensänderung dürfen Fans der FIFA-Reihe vermutlich auch noch weitere Neuerungen erwarten. Eine davon hat nun der Dataminer billbil-kun verraten: Kylian Mbappé wird 2023 nicht mehr das Cover zieren, stattdessen darf sich Manchester Citys Erling Haaland über die Ehre freuen.

EA Sports FC 24 wechselt Cover-Star aus

Dataminer billbil-kun hat bereits in der Vergangenheit mit seinen Leaks oftmals richtig gelegen und seine Cover-Star-Vermutung erscheint ebenfalls durchaus logisch: Erstens kann sich EA somit deutlich von der FIFA-Ära abgrenzen und zweitens konnte Erling Haaland nicht nur kürzlich den Champions-League-Titel feiern, sondern hat insgesamt eine absolute Rekord-Saison hinter sich.

Laut dem Leaker soll Haaland allein die Standard-Edition von EA Sports FC 24 zieren. Auf der Ultimate Edition dagegen soll er zusammen mit 30 anderen berühmten Profis auftreten – darunter Sam Kerr, Zinedine Zidane, Johan Cruyff und Son Heung-Min (Quelle: Dealabs)

Erscheint FIFA-Nachfolger im September?

Was sich sonst noch alles in EA Sports FC 24 ändert, wird EA sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen verraten. Laut billbil-kun soll übrigens auch bereits der Release-Termin für den Fußball-Hit feststehen – der FIFA-Nachfolger soll demnach am 29. September für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie für den PC erscheinen.

Bis dahin könnt ihr euch diesen Sommer aber noch mit FIFA 23 die Zeit vertreiben – zumal EA dem Spiel erst vor Kurzem noch ein sattes Update spendiert hat. Ab sofort könnt ihr nämlich die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland durchzocken.

