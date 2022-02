Elden Ring erscheint in wenigen Tagen und solltet ihr Fan sein, fiebert ihr dem Tag sicherlich entgegen. Die Wartezeit könnt ihr euch jetzt mit dem vermutlich letzten Trailer zum Spiel versüßen. Der zeigt euch, auf welche Spielmechaniken ihr euch freuen könnt.

Elden Ring Facts

Elden Ring: Steigt ein in die Geschichte dieser Welt

From Software veröffentlicht in Kürze sein neuestes Werk Elden Ring. Um euch schon einmal auf den Release vorzubereiten, hat das Studio einen rund 6-minütigen Trailer hochgeladen. Anfänglich werdet ihr in die Geschichte des Spiels eingeführt und euch wird erklärt, dass ihr in die Rolle eines Nachkommen einer Gruppe von verbannten Helden schlüpft.

Diese Rolle wird nicht einfach, denn auf euch warten gefährliche Gegner, die diese Ländereien bevölkern und Dungeons, in denen ihr euch beweisen müsst. Eine wichtige Rolle spielen in Elden Ring außerdem die verschiedenen Klassen sowie eine Vielzahl von Fertigkeiten und Ausrüstungsgegenständen, die ihr nach Belieben anpassen könnt.

Im Video erklären euch die Entwickler Möglichkeiten, wie ihr das Spiel erfolgreich schlagen könnt. Übt euch in Verstohlenheit, macht euch das Wetter und die Tageszeit zunutze und weicht geschickt aus oder reitet den Feinden mit eurem Ross entgegen und reißt sie von ihren Pferden. Egal für welche Spielart ihr euch entscheidet, arkane Zauber und vertraute Geister können euch auf eurem Weg begleiten. Davon gibt es übrigens viele:

„All diese Pfade – und noch mehr – stehen dir offen“, schreibt Bandai Namco auf der offiziellen Webseite zum Spiel.

(Quelle: Bandai Namco)

Wann erscheint Elden Ring?

Ihr müsst euch nicht mehr lang gedulden. Das Open-World-Action-Rollenspiel erscheint voraussichtlich am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S und kann bereits vorbestellt werden.

Elden Ring wird höchstwahrscheinlich nicht leicht sein. Es gibt aber weitere Spiele, die euch das Leben schwer machen. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch 29 davon vor:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).