Elektro-SUV: China-Hersteller zeigt Tesla, wo der Hammer hängt

BYD hat seine neue E-Plattform 3.0 Evo vorgestellt. Sie bildet die Basis für das brandneue SUV-Modell Sea Lion 07 EV, das bald zu einem günstigen Preis auf den Markt kommt. Das E-Auto präsentiert sich als direkter Konkurrent zum Tesla Model Y.

Sea Lion 07 EV: BYD stellt neue E-Plattform vor

Der chinesische E-Auto-Weltmarktführer BYD hat seine neue E-Plattform 3.0 Evo vorgestellt. Sie kommt bereits im ebenfalls neuen SUV Sea Lion 07 EV zum Einsatz. Das E-Auto soll sich nicht nur mit modernster Technik, sondern auch mit attraktiven Preisen am Markt durchsetzen.

Nach Angaben von BYD setzt die E-Plattform 3.0 Evo neue Maßstäbe bei der Leistungsfähigkeit von E-Autos. Die Plattform soll ein 12-in-1-Elektroantriebssystem verwenden, das im Vergleich zum älteren 8-in-1-System eine höhere Integration ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die Plattform laut BYD Motoren mit bis zu 23.000 Umdrehungen pro Minute.

Der Sea Lion 07 EV tritt als direkter Konkurrent zu etablierten Modellen wie dem Tesla Model Y an. Das E-Auto wird in China zu Preisen ab umgerechnet 24.300 Euro angeboten und ist in vier Varianten erhältlich, darunter ein Modell mit Allradantrieb. Das Basismodell ist mit einem 170 kW starken Elektromotor ausgestattet, der das Fahrzeug in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.

Die „Blade“-Batterie mit einer Kapazität von 71,8 kWh im Basismodell soll eine Reichweite von bis zu 550 km nach CLTC-Standard ermöglichen. Ein weiteres Highlight ist die Schnellladefähigkeit: Laut BYD kann die Batterie in 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden (Quelle: CnEVPost).

Der BYD Seal ist in Deutschland bereits erhältlich:

Sea Lion 07 EV: Bis zu 610 km Reichweite

Die beiden mittelpreisigen Varianten des Sea Lion 07 EV sollen mit einer Kapazität von 80,64 kWh eine Reichweite von bis zu 610 km nach CLTC-Standard erreichen.

Der Star unter den neuen Modellen ist jedoch die teuerste Variante, die mit zwei Motoren ausgestattet ist. Die kombinierte Spitzenleistung der Motoren beträgt 390 kW, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,2 Sekunden ermöglichen soll. Die Reichweite nach CLTC gibt BYD mit bis zu 550 km an.

Ob und wann das E-Auto auch in Deutschland angeboten wird, verrät BYD nicht.