Eminem verrät Details zu neuem Album – und legt einen der größten Songs der 90er neu auf

Seit über 30 Jahren ist Eminem jetzt schon Teil des Musikgeschäfts – und Slim Shady hat noch lange nicht genug. In wenigen Tagen startet das nächste Album The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Die Trackliste wurde vorab veröffentlicht und Fans der ersten Stunde dürften sich über einen Song besonders freuen.

Eminems neues Album erscheint am 12. Juli

Den Freitag dürfen sich alle Rap-Fans direkt mal rot im Kalender markieren. Denn am 12. Juli 2024 veröffentlicht Eminem sein neues Album The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce), wie der berühmte Musiker auf Twitter mitteilt:

Kurz danach erschien bei Apple Music laut den Angaben von billboard vorab die Trackliste des neuen Albums:

Renaissance Habits Trouble Brand New Dance Evil All You Got (skit) Lucifer Antichrist Fuel Road Rage Houdini Breaking News (skit) Guilty Conscience 2 Head Honcho Temporary Bad One Tobey (featuring Big Sean and BabyTron) Guess Who’s Back (skit) Somebody Save Me

Vor allem Guilty Conscience 2 dürfte bei alteingesessenen Eminem-Fans wahrscheinlich direkt für große Augen gesorgt haben. Schließlich scheint es sich dabei um eine Art Fortsetzung des 1999 veröffentlichten Hits Guilty Conscience zu halten. In diesem arbeitet Eminem mit Dr. Dre zusammen – auch wenn sie im Song eher Gegenspieler sind.

Hier könnt ihr euch Guilty Conscience auf YouTube anhören – wenn auch in zensierter Version:

Worum geht es in Guilty Conscience?

Im Song werden unterschiedliche Situationen beschrieben, in denen drei junge Männer kurz davor sind, Straftaten zu begehen. Jetzt meldet sich ihr Gewissen in Form von Dr. Dre zu Wort und will sie davon abhalten. Auf der anderen Seite steht Eminem, der die Männer dazu ermutigt, ihre Pläne durchzuziehen.

Eminem ist dieses Jahr mal wieder auf Tour!

Bei der dritten Szene kommt es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Eminem und Dr. Dre, der sich letztendlich auf Eminems Seite schlägt. Die Szene endet damit, dass der junge Mann seine beim Fremdgehen ertappte Frau und ihren Liebhaber mutmaßlich erschießt.