Vor dem anstehenden Jahreswechsel dreht Tesla auf. Wie immer zum Ende des Jahres will der E-Autobauer noch einmal möglichst viele Stromer verkaufen. Um das zu bewerkstelligen, hat man auch für deutsche Kunden ein Angebot ins Leben gerufen, das sich sehen lassen kann. Tesla-Käufern winkt jede Menge Gratisstrom, doch es ist eigentlich schon zu spät.

Umsonst E-Auto fahren: Tesla haut attraktives Angebot raus

Zum Ende eines jeden Quartals und vor allem vor Ende des Jahres gibt Tesla traditionell noch einmal Vollgas. Chef Elon Musk gibt Jahr um Jahr mehr als ehrgeizige Absatzziele vor, die es zu stemmen gilt. Vor diesem Hintergrund gibt es jetzt ein Angebot, das durchaus einige Kunden von einem Tesla überzeugen könnte: Für Kurzentschlossene gibt es Strom umsonst für 10.000 km zum E-Auto dazu.

Das Ladekontingent gilt an Teslas eigenen Superchargern und soll über eine kostenlose Gutschrift im Tesla-Konto verteilt werden. Ihr kriegt also nicht Strom für genau 10.000 km Reichweite geschenkt, sondern praktisch einen Gutschein, der in etwa ausreicht, um die dafür nötige Menge an Strom zu bezahlen. Den gibt es allerdings nur für Neukunden bei Tesla, die sich für eines der schnell verfügbaren E-Autos entscheiden.

Viele Haken: So sichern sich E-Auto-Käufer Deal für 10.000 km

Das neue Fahrzeug muss bis zum 31. Dezember in Empfang genommen werden. Klappt es innerhalb dieses Zeitraums nicht – egal aus welchem Grund – verfällt der Anspruch auf den Gratisstrom, schreibt Tesla in einer Mitteilung. Einigermaßen realistisch ist das Angebot damit nur für Käufer, die sich für ein Model 3 oder Model Y interessieren. E-Autos, die schnell verfügbar sind, listet Tesla online.

Wenn alles klappt, können Kunden das Kontingent für Gratisstrom innerhalb von 2 Jahren ab Lieferdatum aufbrauchen. Das Angebot ist nicht auf andere Personen oder weitere Fahrzeuge übertragbar, beim zwischenzeitlichen Verkauf geht das Anrecht auf weiteren Strom verloren. Das E-Auto mit Gewinn schnell weiterverkaufen und trotzdem vom Strom für umsonst zu profitieren, wird also nicht klappen. Das Angebot gilt außerdem nicht für Gebrauchtwagen.

Die Aktion soll sicherlich dabei helfen, das Jahresziel für Deutschland zu erreichen. Bis Ende Dezember müsste Musk stolze 80.000 Elektroautos im letzten Quartal verkaufen, um den Absatz zu verdoppeln. Diesen Plan hatte er noch im September bekräftigt. Ob das Angebot ausreicht, um das bröckelnde Interesse der Deutschen an Tesla wieder zu beleben, muss sich zeigen.