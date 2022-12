Tesla ist in den Augen vieler das Aushängeschild der E-Mobilität, andere Hersteller können kaum mithalten. Doch der Autobauer leidet zusehendes, in Deutschland bröckelt sein Ruf bereits. Schuld daran ist Elon Musk, Chef und Gesicht von Tesla.

Elon Musk als Klotz am Bein: Twitter zieht Tesla in Richtung Abgrund

Der Imageverfall von Tesla war absehbar, kam mit Ansage — und jetzt ist er da: Die Marke Tesla ist in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland nie unumstritten gewesen, doch inzwischen geht es deutlich bergab. 61 Prozent der Befragten geben an, dass das Image von Tesla Schaden genommen hat. Der Grund: die Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk. Nur 9 Prozent sahen die Übernahme aus Tesla-Sicht positiv.

Neben dem Imageschaden geben 49 Prozent der Befragten an, „dass durch die Twitter Übernahme und die damit verbundenen Kapriolen auch die Kaufbereitschaft eines Tesla in Mitleidenschaft gezogen wird“, erklärt die puls Marktforschung GmbH, die dazu eine aktuelle Umfrage durchgeführt hat. Befragt werden dafür monatlich über 1.000 Personen, die in den kommenden sechs Monaten einen Autokauf planen oder in den vorigen 12 Monaten gekauft haben.

Mit Entlassungen im großen Stil direkt nach dem Kauf von Twitter hat der Manager sich international wenig Freunde gemacht. Obenauf kommen jede Menge Änderungen, die Musk auch für die Nutzer von Twitter seitdem eingeführt hat. So verschwanden erst die blauen Haken, um dann wieder gegen Geld im Rahmen eines Abos freigeschaltet werden zu können. Inzwischen gibt es auch andere Farben.

Neben Tesla und jetzt auch Twitter gibt es noch einige andere Unternehmen im Musk-Imperium:

Hat Musk versagt? Für den Abgesang ist es zu früh

Die aktuelle Situation enthüllt dabei ein großes Problem, das Tesla hat und das sich in Zukunft wohl auch bei anderen Musk-Unternehmen einstellen könnte. Wenn ein Konzern so sehr auf eine Position an der Spitze zugeschnitten ist, wie bei Tesla der Fall, kann schnell das Schicksal eines Unternehmens mit einer einzigen Person stehen und fallen. Tesla hat das jahrelang zum Vorteil gereicht. Diese Zeit scheint nun vorbei.

Bei aller gerechtfertigten Kritik an Elon Musk muss man allerdings im Hinterkopf behalten: Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der exzentrische Geschäftsmann mit seinen Aktionen heftigen Gegenwind heraufbeschwört. Langfristig hat ihn das bisher nie aufgehalten.