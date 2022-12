Kia darf sich auf die Schulter klopfen: Obwohl das Jahr noch nicht vorbei ist, hat der südkoreanische Autohersteller 2022 in Deutschland einen Rekord eingefahren. Noch nie wurden so viele Autos verkauft. Besonders bei E-Autos und Plug-in-Hybriden konnte Kia neue Kunden überzeugen.

Kia: Absatzrekord in Deutschland geknackt

Auch wenn bis zum Ende des Jahres 2022 noch ein paar Tage vor uns liegen, hat Kia bereits eine sehr positive Bilanz gezogen. Eigenen Angaben zufolge wurden 2022 mehr Autos in Deutschland verkauft als je zuvor. In absoluten Zahlen bedeutet das: Von Januar bis Dezember haben sich in Deutschland mehr als 70.000 Fahrer für ein Auto von Kia entscheiden. Vor einem Jahr waren es noch 65.839 Einheiten, was ebenfalls einen Rekord darstellte.

Laut Kia haben vor allem E-Autos und Plug-in-Hybride für den Zuwachs gesorgt. Zwar entscheidet sich nach wie vor die Mehrheit der Fahrer für ein Auto mit herkömmlichem Antrieb. Doch immerhin 37,5 Prozent der verkauften Kia-Neuwagen in Deutschland besitzen einen Stecker, wie der südkoreanische Hersteller in einer Pressemitteilung erklärt. Im Gesamtmarkt sind es mit 28,2 Prozent deutlich weniger.

Hierzulande bietet Kia derzeit vier reine Elektrofahrzeuge, fünf Plug-in-Hybride und drei Vollhybride neben Autos mit herkömmlichem Antrieb an. Kunden haben die Wahl zwischen insgesamt 22 Modellen und Varianten. Besonders stolz ist Kia weiter auf seinen EV6, das als erstes Auto des Herstellers überhaupt als europäisches Car of the Year ausgezeichnet wurde.

Ceed und Sportage sind Kia-Bestseller

Zu den meistverkauften Modellen hat sich Kia ebenfalls geäußert. Auf Platz 1 ist der Kompaktwagen Kia Ceed zu finden, gefolgt vom SUV Kia Sportage, das der Hersteller bereits seit dem Jahr 1994 produziert. Fast ein Drittel der Neuzulassungen bei Ceed und Sportage entfallen mittlerweile auf Plug-in-Hybrid-Varianten. Auf dem dritten Platz ist der überwiegend mit rein elektrischem Antrieb hergestellte Niro zu finden, dicht gefolgt vom Kia EV6.