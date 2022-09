Wenn E-Autos auf lange Sicht Verbrenner vollständig ablösen sollen, müssen die Stromer viele Kunden begeistern. Was es dazu braucht, hat YouGov in einer Umfrage für Kia herausgefunden. Der Autobauer verrät jetzt, was die Kunden wirklich wollen.

Reichweite und Komfort: Das wollen E-Auto-Käufer!

E-Autos sollen nicht nur eine sinnvolle Kopfentscheidung sein, sondern begeistern. Aber womit? Der Frage sind die Marktforscher von YouGov im Auftrag von Kia nachgegangen, um herauszufinden: Was wollen die Kunden eigentlich von ihrem E-Auto? Demnach sind eine hohe Reichweite sowie eine lange Garantie auf den Akku unter den wichtigsten Punkten für angehende E-Auto-Fahrer, obwohl eine starke Batterie in der Regel mit einem höheren Kaufpreis einhergeht.

Eine lange Batteriegarantie ist für 95 Prozent der befragten, angehenden E-Auto-Fahrer mindestens wichtig, 70 Prozent gaben an, sie sei ein „sehr wichtiges“ Kaufkriterium. Für eine starke Reichweite würden knapp über zwei Drittel (67 Prozent) beim Kaufpreis noch etwas drauflegen. 33 Prozent sprechen sich für eine Reichweite zwischen 400 und 500 km aus, sogar 34 Prozent wünschen sich 500 km oder mehr. 23 Prozent hingegen sind mit 300 bis 400 km Reichweite pro Akkuladung zufrieden.

Bei der Bereitschaft, für mehr Reichweite tiefer in die Tasche zu greifen, spielt allerdings das Einkommen eine entscheidende Rolle. Über einem Einkommen von 4.500 Euro steigt die Ausgabebereitschaft auf 94 Prozent. Laut Kia spiegele sich das auch in den Bestellungen der Kunden wieder. Beim den Elektromodellen der Koreaner würden sich über 90 Prozent der Käufer für die Variante mit größerem Akku entscheiden (Quelle: Kia).

Vieles, was die Studie herausgefunden hat, findet sich im Konzept zum EV9 von Kia:

Kia Concept EV9 – Trailer

Akku für den Notfall: Kunden schätzen Extras

Neben dem Akku sind vor allem Komfortfunktionen und Vernetzung für Kunden beim E-Auto-Kauf interessant. 42 Prozent der Befragten ist der Komfort wichtig bis sehr wichtig, vor allem bei den im E-Auto längeren Ladepausen. Entertainment-Systeme sowie verstellbare „Liege- und Entspannungssitze“ gehören zu den gefragten Ausstattungsmerkmalen.

Außerdem wünschen sich E-Auto-Kunden bidirektionales Laden. Insgesamt 52 Prozent finden es wichtig, den Strom im E-Auto auch wieder an andere Geräte oder etwa als Notstrom für den Haushalt über ein 220-Volt-System abgeben zu können. Mit 22 Prozent würden die E-Mobilisten damit besonders gerne ein E-Bike aufladen oder beim Camping vom mobilen Akku profitieren (19 Prozent).