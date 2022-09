Von wegen beste Akkulaufzeit aller Zeiten: Apples Smartwatch-Konkurrent Garmin hält nichts von der Apple Watch Ultra. Anders als Apple würde Garmin die Akkulaufzeit seiner Smartwatches in Monaten statt Stunden zählen. Ganz so stimmt das aber auch nicht, wie ein Blick auf die Details zeigt.

Gerade hat Apple seine aufgebohrte Watch Ultra mit einem widerstandsfähigeren Gehäuse und größerem Display präsentiert. Auch die im Vergleich mit anderen Smartwatches des Herstellers gestiegene Akkulaufzeit soll Kunden von der Apple Watch Ultra‌ überzeugen. Nutzer können laut Apple bis zu 36 Stunden bei normaler Nutzung erwarten. Über den neuen Stromsparmodus von watchOS 9 sollen sogar bis zu 60 Stunden möglich sein.

Garmin von Apple Watch Ultra‌ belustigt

Bei Twitter hat die Smartwatch-Konkurrenz von Garmin zum verbalen Gegenschlag ausgeholt. Anders als bei Apple würde Garmin die Laufzeit seiner Uhren nicht in Stunden, sondern in Monaten messen (Quelle: Garmin bei Twitter). Mit einem angehängten Hashtag wird dann auch gleich die Enduro 2 des Herstellers beworben.

Tatsächlich bietet die Enduro 2 eine längere Akkulaufzeit – doch von Monaten kann hier keine Rede sein. Garmin selbst spricht von „bis zu 150 Stunden“ bei eingeschaltetem GPS und zusätzlicher Hilfe über das integrierte Solarmodul. Deutlich seltener müssen Besitzer ihre Smartwatch an die Steckdose hängen, wenn einige Funktionen ausgeschaltet werden. Garmin zufolge reicht eine Akkuladung so für eine Laufzeit von „bis zu 33 Tagen“.

Mehr zur Garmin Enduro 2 im Video:

Garmin Enduro 2: Trailer zur Outdoor-Smartwatch

Apple Watch Ultradoch besser als Enduro 2?

Während die Enduro 2 in Sachen Akkulaufzeit sicher die Nase vorn hat, kann die Apple Watch Ultra in anderen Bereichen überzeugen. Das Display kommt auf 1,92 Zoll (statt 1,4 Zoll bei der Enduro 2) und auch preislich liegt die Apple Watch Ultra vorn. Sie ist für 999 Euro zu bekommen, während für die Enduro 2 in Deutschland 1.099,99 Euro bezahlt werden müssen.