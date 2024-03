Erstkäufer angeschmiert: PS5-Shooter kurz nach Release schon 50 Euro billiger

Sony startet einen großen Sale im PlayStation-Store. Einen eigentlich noch brandneuer Shooter für die PS5 gibt es dort bereits zum halben Preis. Die Frage bleibt nur, ob ihr immer noch 54,99 Euro für das kontroverse Superhelden-Abenteuer ausgeben wollt.

Suicide Squad: Kill the Justice League Facts

Superhelden-Shooter für PS5 zum halben Preis

Der Release von Suicide Squad: Kill the Justice League wurde von mittelmäßigen Bewertungen und niedrigen Spielerzahlen überschattet. Publisher Warner Bros. hat wohl mehr von dem Looter-Shooter erwartet und greift jetzt bereits zu verzweifelten Maßnahmen. Nur zwei Monate nach Launch ist die Digital Deluxe Edition für die PS5 bereits um 50 Prozent reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 11. April.

Anzeige

Angesichts des fast schon unverschämten Preises von 109,99 Euro kostet Suicide Squad: Kill the Justice League im Sale jetzt nur noch 54,99 Euro. Wenn ihr das Superhelden-Spektakel auf der PlayStation 5 zocken wollt, solltet ihr jetzt also zur Digital Deluxe Edition greifen. Die Standard-Edition ist von dem Rabatt nicht betroffen und kostet weiterhin 79,99 Euro.

Schaut euch hier Gameplay zu Suicide Squad: Kill the Justice League an:

Suicide Squad: Kill the Justice League – Gameplay-Trailer

Worum geht es in Suicide Squad: Kill the Justice League?

In Suicide Squad: Kill the Justice League wird die Erde von Aliens bedroht. Das ist jedoch noch nicht alles: Die mächtigen Helden der Justice League haben (wenn auch unfreiwillig) die Seiten gewechselt. Ihr schlüpft also in die Rollen von Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang und Deadshot – und ihr müsst die ehemaligen Helden aufhalten.

Anzeige

Da es sich bei dem Looter-Shooter um ein Live-Service-Game handelt, will Entwickler Rocksteady auch nach Release noch neue Inhalte hinzufügen. Bereits am 28. März wird Season 1 starten, welche die Anti-Helden-Truppe um Joker als einen spielbaren Charakter erweitert.

Anzeige

Mit dem PlayStation-Rabatt will Warner Bros. jetzt wohl noch etwas Hype generieren. Bisher kommt Suicide Squad: Kill the Justice League weder bei Kritikern noch bei Spielern besonders gut an. Der PS5-Shooter steht beim Review-Aggregator Metacritic aktuell bei einem Metascore von 60 und einem Nutzer-Score von 3,6 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).