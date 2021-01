17 Jahre nach dem Ende der Serie kommt jetzt die Fortsetzung: Sex and the City kehrt als Streaming-Format mit einer neuen Staffel zurück. Viele der Darstellerinnen des Originals sind wieder mit dabei – doch eine prominente Schauspielerin fehlt. Viele Details zur Neuauflage stehen bereits fest.

Sex and the City Facts

Sex and the City: Neue Staffel geplant

Von 1998 bis 2004 konnte die Serie Sex and the City viele Erfolge feiern und dabei den einen oder anderen Preis einheimsen. Nach mehreren Kinofilmen soll nun eine weitere Staffel folgen, die aus zehn Episoden besteht. Vom ursprünglichen Titel hat man sich allerdings verabschiedet. Statt Sex and the City wird die Neuauflage der Serie unter dem Namen „And just like that...“ bei HBO Max zu sehen sein.

TV-Bestseller bei Amazon anschauen

Gerüchte um ein mögliches Revival gab es bereits Ende 2020. Nun hat der Streaming-Dienst von Warner die Neuauflage offiziell bestätigt. Die drei früheren Hauptdarstellerinnen Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker werden auch in der neuen Staffel zu sehen sein. Nicht mit dabei ist hingegen die vierte der Runde: Kim Cattrall, besser als Samantha bekannt, hat sich gegen das Revival entschieden. An ihr soll es auch gelegen haben, dass es keinen dritten Kinofilm zur Serie gab, wie DWDL berichtet.

Die 10 geplanten Episoden der neuen Staffel sollen jeweils auf eine Laufzeit von 30 Minuten kommen und dabei „die Reise von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in den Dreißigern zur noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in den Fünfzigern“ thematisieren. Mit den Dreharbeiten wird im Frühling in New York begonnen werden. Regisseur ist Michael Patrick King, der bereits als Autor der ursprünglichen Serie sowie als Regisseur und Produzent der beiden Kinofilme zum Einsatz kam.

Das sind die aktuellen Serien-Highlights bei Netflix:

Sex And the City: Neuauflage bei Sky?

Derzeit steht noch nicht fest, bei welchem Sender oder Streaming-Dienst die neue Staffel von Sex and the City in Deutschland zu sehen sein wird. Als wahrscheinlicher Kandidat gilt hier Sky, nachdem Warner im Jahr 2019 eine mehrjährige Verlängerung der Zusammenarbeit angekündigt hatte.